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الجابري يخطئ في تعريف الفلسفة

10/10/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يوجد لدينا أدنى شك بأهمية مشروع المفكر المغربي محمد عابد الجابري، ومدى تأثيره في الساحة الفكرية والثقافية في العالم العربي. ولهذا كانت وجهة نظر الجابري عن الفلسفة وتراثها ذات أهمية كبيرة في قراءة الواقع الثقافي العربي وعلاقته الملتبسة بثقافة الآخر، وبوجه خاص، علاقة المثقف العربي مع التراث اليوناني، ممثلا في تراث الفلسفة. ففي كتابه ((دروس في الفلسفة والفكر الإسلامي)) خصص الجابري مساحة كبيرة من الكتاب للتعريف بالفلسفة والتحولات التاريخية التي مرت بها عبر القرون الطويلة.
يملك الجابري قدرات بحثية عالية، ومنهجية صارمة استطاع من خلالها أن يخفي شيئًا من الازدواجية في تعاطيه مع الفلسفة، فهو لم يحدد موقفه من الفلسفة بشكل واضح ومباشر، هل هي مشترك إنساني محايد يمكن تعميمه على بقية الثقافات أم تراث يوناني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعتقدات اليونان الدينية؟
ومن الثغرات التي يمكن تبينها في تعريف الجابري للفلسفة أنه يصنف الفلسفة اليونانية باعتبارها مقابل للدين أو نشاط عقلاني متحرر من الأديان. يقول الجابري في كتابه: ((نشأت الفلسفة كما نعرفها اليوم، أي باعتبارها تفكيرًا نظريًا منظمًا في الكون والإنسان، نشأت عند اليونان، فهم الذين أطلقوا على هذا النوع من التفكير اسم فلسفة. وفي هذا الصدد يحدثنا مؤرخو الفكر اليوناني أن أول من استعمل كلمة فيلسوف هو العالم الرياضي اليوناني المشهور فيثاغورس)). يشير الجابري هنا إلى أن الفلسفة تراث يوناني، وأن أول من استعمل كلمة فيلسوف هو فيثاغورس. بمعنى أنها الفلسفة نشأت هكذا بدون مقدمات عند الشعوب اليونانية، وهذا كلام ينقصه كثير من الدقة.
في كتاب (تاريخ الفلسفة الغربية) يرد الإنجليزي برتراند رسل على الجابري قائلا: ((ويقال أن فيثاغورس قد زار مصر -وليس ذلك بالمستحيل- وإنه ظفر هناك بكثير من حكمته)).
لم تبزغ الفلسفة كالمعجزة من العدم عند اليونان كما يعتقد الجابري، فهي عبارة عن شذرات متفرقة من المعتقدات الدينية منتشرة في بلاد الرافدين ومصر القديمة وتأثرت بها الشعوب اليونانية بطبيعة الحال. خليط متناثر من المعتقدات والأساطير ينتمي لشعوب مختلفة انتقل وأخذ شكله المتحول باستمرار في اليونان وأصبح يسمى الفلسفة، فالمعتقد الديني ينتقل من مجتمع لآخر ويتحور ويتطور باستمرار، وكل مجتمع يفسره وفقا لثقافته ومزاجه العقلي، والفلسفة في اليونان هي مجمل الآراء والتأويلات المتعلقة بالمعتقدات الدينية التي تمثل رؤيتهم وتفسيرهم للكون والحياة.
يصف برتراند راسل الفيلسوف اليوناني فيثاغورس بقوله: ((فهو مؤسس ديانة، أهم اتجاه فيها هو مذهب تناسخ الأرواح وجعل أكل الفول خطيئة وقد صبت ديانته في مذهب ديني)). حديث راسل هنا -وهو الأقرب للصواب-يتعارض جملة وتفصيلا مع رأي الجابري الذي ينفي وجود أي علاقة للفلسفة اليونانية بالمعتقدات والأساطير الدينية. وهو بلا شك خطأ جسيم يقع فيه مفكر هام كالجابري.
يقول الجابري نافيا علاقة المعتقدات الدينية بالفلسفة اليونانية بقوله: ((هكذا تدخل الفلسفة اليونانية خريفها ويظهر الدين المسيحي لتكتسب الفلسفة صبغة جديدة وتمتزج بروح جديدة أيضًا. أما الصبغة فهي الصبغة الدينية وأما الروح فهي الروح الشرقية)).
يعتقد الجابري هنا بأن الفلسفة قبل ظهور الدين المسيحي لم تحمل أي دوافع دينية وأنها نشاط عقلاني متحرر للبحث عن الحقيقة. وهو بلا شك اعتقاد خاطئ جملة وتفصيلًا.
علاقة الفلسفة -قبل ميلاد المسيح- بالمعتقدات الدينية لا يمكن نفيها ومن اليسير جدًا الكشف عن الروابط التي تشد الفلاسفة بأساطير الشعوب ومعتقداتها، وهنا تكمن إشكالية قراءتنا المبتسرة للفلسفة، فنحن نقرأها خارج سياقاتها الثقافية والدينية، ولا نقرأها باعتبارها نشاطًا فكريًا لتأويل المعتقد الديني والدفاع عنه، يقول الجابري متحدثًا عن فلسفة القرون الوسطى: ((وعلى العموم فإن الفلسفة الأوروبية في القرون الوسطى وتسمى الفلسفة المدرسية كانت من شغل جماعة من المدرسيين يستخدمونها تعزيزًا للعقائد الدينية)). هنا نجد الجابري يضع فلسفة القرون الوسطى المسماة بالفلسفة المدرسية أو السكولائية ضمن سياقها الديني والثقافي وينفي عنها صفة الكونية أو العالمية ولكن بماذا تختلف الفلسفة اليونانية والفلسفة الحديثة عن فلسفة القرون الوسطى؟ أليست كلها دفاع عن العقائد الدينية وتعزيز لها؟ يرد برتراند راسل قائلا: ((كان امتزاج الرياضة باللاهوت الذي بدأ على يدي فيثاغورس، صفة تميزت بها الفلسفة الدينية في اليونان، وفي العصور الحديثة حتى كانط. وكانت الأورفية قبل فيثاغورس شبيهة بالديانات الأسيوية التي يكتنفها الخفاء. أما عند أفلاطون والقديس أوغسطين وتوما الأكويني وديكارت وسبينوزا وليبنتز، فترى امتزاجًا وثيقًا بين العقيدة الدينية والتدليل العقلي)).
تعريف برتراند راسل للفلسفة وفهمه لتاريخها وتحولاتها الثقافية أقرب للدقة من تعريف الجابري.
طبعًا هذا لا يقلل من قيمة الجابري الفكرية ولكن أردنا من خلال هذا المقال تسليط الضوء على ظاهرة متفشية في المجتمع الثقافي العربي، وهي غياب التعريف الواضح للفلسفة الذي يضعها ضمن سياقاتها الدينية والثقافية كموروث يوناني لا يجب تعميمه على بقية الشعوب كمشترك إنساني محايد.

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