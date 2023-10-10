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التفكير السعودي في الأزمات

10/10/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ينمو الإنسان بمجموعة من المعتقدات، ويكتسب من بيئته المحيطة المعلومات التي يبني عليها تصوراته الحياتية، ولأن طبيعته الفطرية في التفكير تقوم على تفضيل المألوف والمُعتاد وعدم الخروج عنه، فقد دفع ذلك العلماء والمؤسسات إلى ضرورة تنمية مهارة التفكير النقدي الذي يُساعد الإنسان في التفكير خارج الصندوق بشكل مختلف وبطريقة خلاَقة وإبداعية وغير تقليدية بعيدًا عن المألوف.
ويعد التفكير النقدي أحد المهارات الأساسية التي يجب على الأشخاص اكتسابها، حتى يتمكنوا من حل المشاكل والمسائل المعقدة التي تواجههم بكل سهولة واحترافية، وكذلك معرفة التعامل مع المتغيرات والمستجدات التي تحدث حوله، ولهذا يمثل التفكير النقدي أحد أفضل طرق حل المشاكل، فهو يشير إلى القدرة على استخدام المعرفة والحقائق والبيانات؛ لحل المشاكل بشكل فعال ومباشر، حيث يعتمد على تحديد المشكلة وتقييمها، وطرح وتطوير حلول مدروسة، والتفكير فيها واختيار أفضلها، وذلك في غضون إطار زمني معقول للوصول إلى النتائج المرجوة.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، فقد بات التفكير النقدي مهارة حياتية لا غنى عنها في حياتنا، وضرورة لتحقيق ما نصبو إليه من تطور وتقدم، لهذا فقد دخل هذا النوع من التفكير مختلف شؤون حياتنا سريعًا، فأصبحنا نستثمره ونوظفه في قراءتنا وتحليلنا لكافة الحقائق والأحداث والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تجري من حولنا، كما أنه يمثل أولوية لدى الأفراد، أيضا تهتم الجماعات والدول بتطبيق التفكير النقدي في سياساتها وتعاملاتها مع الأحداث والمتغيرات أيًا كان نوعها، بحثًا عن تحقيق مصالحها والخروج بموقف وقرار يضمن المحافظة على الكيانات والحضور المشرف في المشهد الدولي، وتجنب الخوض في صراعات ومشاكل تضر بخطط التنمية وتمنع نمو المجتمعات وجودة الحياة.
وكجزء من هذا العالم فقد انتهجت مملكتنا الحبيبة وقيادتها الحكيمة أسلوب التفكير النقدي في سياساتها ومواقفها الدولية من الأزمات والصراعات السياسية والاقتصادية، بالذات التي يشهدها العالم اليوم، وما يتم مناقشته في المؤتمرات الدولية من قضايا تهم العالم.
ولو بدا لي أن أصف الحراك والتفكير السعودي والنجاحات الكبرى على مختلف المستويات ذات الشأن الدولي، والتي حققتها بلادنا جراء تطبيق مثل هذا النوع من التفكير، فيمكن اختزاله بأنه درس العقلانية السعودية الذي يعكس رؤية منفتحة تتسم باتزان الموقف ووضوح الهدف، وتقوم على الاعتدال وتحكيم العقل وعدم الاندفاع اللامدروس، وقد تجلى ذلك عبر علاقاتها العربية والإقليمية والدولية وحضورها اللافت، ومن خلال مواقفها التي ما فتئت تعبّر عن سياسات ومواقف مستقلة، تأخذ بعين الاعتبار البعدين العربي والإسلامي كركيزة أساسية في التعامل مع دول العالم المؤثرة في القرار الدولي.
وانطلاقًا من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز -يرحمه الله- باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل والتعاون بين الدول في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، باعتبارها السبيل الوحيد إلى الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن باستخدام القوة في الصراعات العسكرية بالذات، أو إبان الأزمات الاقتصادية كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس ومحاولة الانتصار للكيان دون الضرر ما أمكن للغير، وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.
وتطبيقًا لهذا النهج، فقد تبنت القيادة السعودية خلال الأزمات التي يمر بها العالم وتحيط بنا من قريب أو من بعيد، أسلوب التفكير النقدي في تعاملها مع الأحداث القائمة ذات الأبعاد والمتغيرات التي تفرضها مواقف وواقع يستحق الكثير من التأمل، فبدت في مواقفها وقراراتها أكثر عقلانية واتزانًا وهو ما يتجلى في بيانات وزارة الخارجية السعودية ووزارة البترول وباقي المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالقرارات والأحداث الدولية، التي تقوم بتحديد وتقييم أسباب هذه الأحداث، وتطرح في الوقت ذاته حلولا جذرية لهذه الأزمات وتغليب مصلحة الشعوب وحاجة المجتمعات للحياة الآمنة، إضافة إلى حث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته، ومنع انجرار مناطق الصراع والأزمات لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار وتفعيل عملية تنموية ذات مصداقية تفضي إلى حياة عادلة للشعوب، بما يحقق الأمن والسلم والرفاهية.
ونحن كأفراد وشعوب، لا بد أن نعمل على تحليل جميع المعلومات بطريقة موضوعية، بالإضافة إلى وضع الأحكام المُلائمة والمنطقية للأراء والقرارات، لإن الإنسان ينمو بمجموعة من المُعتقدات ويكتسب المعلومات من البيئة المحيطة به، ومن تلك المعلومات يبنى الإنسان تصوراته الحياتية ويحدد مساراته.
من أجل ذلك، تصبح مهارات التفكير النقدي ومهارات التواصل من أهم المهارات التي نحتاجها في حياتنا اليومية والمستقبلية، لتكون لدينا القدرة على فهم العالم من حولنا بشكل أفضل وتحليل المعلومات والأفكار وفهمها بشكل أعمق، مما يُساعد على اتخاذ القرارات على نحو مُستنير، مما يُكسبنا القدرة على حل المشكلات بشكل إبداعي ومنظم، وهذا يجعل لدينا القدرة على التواصل بشكل مرن وفعال مع ما يحدث حولنا.

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