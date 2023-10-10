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213 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في سبتمبر

10/10/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال سبتمبر، نتج عنها 212.945 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 210.637 عملية فحص لمركبات النقل، و369 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغ 1.939 زيارة. كما نفذت الفرق الرقابية 2.643 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، مشيرة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 26.398 مخالفة محررة، بينما سجلت عمليات الرصد الآلي 2.481 مخالفة. كما سجلت الفرق الرقابية 50 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و22 ملاحظة في النقل السككي.
وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي سبتمبر بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، بالإضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة المواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك تشغيل سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة ((منشآت))، وأجرة عامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال سبتمبر، حيث سجلت 7.258 مخالفة، تليها منطقة الشرقية بـ 6.594 مخالفة، ثم منطقة الرياض بـ 5.911 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ1.815مخالفة.

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