72 ألف حجز للنقل البحري في فرسان

سجلت حجوزات النقل البحري بين جازان وفرسان لعامي 2022-2023 نحو 72.431 حجز، بينما عدد الرحلات خلال يناير 2022 بلغ 4755 رحلة، وسجلت 4080 رحلة في نهاية العام.

في حين بلغ عدد الرحلات خلال يناير من العام الجاري نحو 4443 رحلة، وانخفض عدد الرحلات إلى 758 رحلة في يونيو الماضي.

رحلات النقل البحري

2023

يناير

384

فبراير

336

مارس

324

أبريل

360

مايو

372

يونيو

335