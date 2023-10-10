72 ألف حجز للنقل البحري في فرسان

72 ألف حجز للنقل البحري في فرسان
التاريخ
10/10/2023 11:15:33 PM
| سجلت حجوزات النقل البحري بين جازان وفرسان لعامي 2022-2023 نحو 72.431 حجز، بينما عدد الرحلات خلال يناير 2022 بلغ 4755 رحلة، وسجلت 4080 رحلة في نهاية العام.
في حين بلغ عدد الرحلات خلال يناير من العام الجاري نحو 4443 رحلة، وانخفض عدد الرحلات إلى 758 رحلة في يونيو الماضي.
رحلات النقل البحري
2023
يناير
384
فبراير
336
مارس
324
أبريل
360
مايو
372
يونيو
335
MENAFN10102023000089011017ID1107222379
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