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نقص البيانات يعيق الالتزام البيئي

10/10/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) عدّ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عددا من العوامل التي تشكل تحديا لتحقيق أهدافه، أبرزها نقص قواعد البيانات اللازمة لإجراء دراسات بيئية متخصصة، وغياب الدوائر البيئية ضمن مرافق القضاء في المملكة، إلى جانب عدم إدراج بعض الجهات الحكومية التصاريح البيئية ضمن اشتراطات تراخيص مزاولة النشاط من قِبلها، فضلا عن عدم مشاركة بعض الجهات المشرفة في رفع نسبة الالتزام للمنشآت والمواقع التي تقع ضمن إشرافها.
ورصد المركز، ضمن مبادرة التفتيش، 9.349 مخالفة بيئية خلال العام المنصرم، التي جاءت عقب 43.147 زيارة ميدانية، بينما حققت نسبة إنجاز المبادرة 83%.
وبحسب تقرير صادر عن رصد أعمال وإنجازات المركز، فقد تلقى 2023 بلاغا بيئيا، منها 92% لتجاوزات بيئية، و8% لحوادث بيئية. إلى جانب ذلك، تلقى المركز 246 معاملة عن طريق برنامج ((صوت المواطن))، التي أغلق العمل عليها 100%.
جودة الهواء
على صعيد المساءلة والمعاقبة بحق منتهكي البيئة، فقد بلغ مجموع القضايا البيئية المنظورة في المحاكم 136 قضية، وتمكن المركز من استصدار أحكام نهائية لمصلحته في 93 قضية من أصل 109 قضايا، بنسبة نجاح بلغت 83%.
إلى جانب ذلك، عمل المركز على تغطية مناطق المملكة بـ150محطة ضمن مؤشر قياس جودة الهواء، وتم توزيع هذه المحطات على مناطق المملكة المختلفة، ليصبح إجمالي عدد محطات قياس جودة الهواء 240 محطة، تشتمل على 201 محطة ثابتة و39 محطة متنقلة، ويتم العمل على ربطها بشكل دقيق وفعال بالوحدة المركزية للمركز.
تلوث الشواطئ
إلى جانب ذلك، عمل المركز على مشروع دارسة تلوث شواطئ شمال جدة، حيث تمت دارسة 117 موقعا فيها. وخلص المشروع إلى إلزام الجهات المسؤولة عن نقاط التصريف المباشرة على منطقة الدراسة بتركيب نظام رصد مستمر، لرصد جودة المياه قبل تصريفها، وربطها مع الجهات المختصة بالمركز، وإجراء مسح بحري شامل لمنطقة الدراسة، ومتابعته كل 3 أشهر، وإيقاف أي تصريفات مباشرة غير مصرح لها.
نتائج تحققت
حقق المركز 13 إنجازا على نطاق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من تكاليف التدهور البيئي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية. كما حقق المركز 20 إنجازا على نطاق الأهداف البيئية التي تعمل على تحسين موارد البيئة، وتحقيق مفهوم الاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد، إلى جانب الإسهام في إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة إلى تحقيق 11 إنجازا على نطاق الأهداف المجتمعية التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات السامة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

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