أخضر الطائرة لمسح الصورة السيئة

أخضر الطائرة لمسح الصورة السيئة
التاريخ
10/10/2023 11:15:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) يسعى المنتخب السعودي للكرة الطائرة إلى مسح الصورة السيئة التي ظهر بها خلال الجولتين الأولى والثانية في بطولة كأس التحدي المقامة في سيرلانكا، فبعد خساراتيه أمام سيرلانكا وأوزبكستان أول من أمس وأمس، يخوض اليوم ثالث مبارياته أمام منتخب بنجلادش، لحساب الجولة الثالثة للبطولة التي تقع ضمن تحضيرات أخضر الطائرة السعودية للاستحقاقات المقبلة، ويعمل من خلالها المدرب فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، إلى تجهيز منتخب قوي باعتماده على عدد كبير من الأسماء الشابة.
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