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أخضر الطائرة لمسح الصورة السيئة

10/10/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى المنتخب السعودي للكرة الطائرة إلى مسح الصورة السيئة التي ظهر بها خلال الجولتين الأولى والثانية في بطولة كأس التحدي المقامة في سيرلانكا، فبعد خساراتيه أمام سيرلانكا وأوزبكستان أول من أمس وأمس، يخوض اليوم ثالث مبارياته أمام منتخب بنجلادش، لحساب الجولة الثالثة للبطولة التي تقع ضمن تحضيرات أخضر الطائرة السعودية للاستحقاقات المقبلة، ويعمل من خلالها المدرب فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، إلى تجهيز منتخب قوي باعتماده على عدد كبير من الأسماء الشابة.

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