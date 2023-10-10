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الاتفاق يختبر لاعبيه بالخالدية

10/10/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض الاتفاق، اليوم، أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الحالية التي تصاحب أيام FIFA الدولية لشهر أكتوبر الجاري، حينما يستقبل نظيره الخالدية البحريني.
وخلال تدريبات اليومين الماضيين ركز مدرب النواخذة، الإنجليزي ستيفن جيرارد على الجانب الفني، وطبق عدد من الجمل التكتيكية، كما أخضع لاعبيه لعدة مناورات من أجل تصحيح أخطاء الفترة الماضية وتحديدا تلك التي تحدث في الشق الدفاعي.

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