الاتفاق يختبر لاعبيه بالخالدية

(MENAFN
- Al Watan) يخوض الاتفاق، اليوم، أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الحالية التي تصاحب أيام FIFA الدولية لشهر أكتوبر الجاري، حينما يستقبل نظيره الخالدية البحريني.
وخلال تدريبات اليومين الماضيين ركز مدرب النواخذة، الإنجليزي ستيفن جيرارد على الجانب الفني، وطبق عدد من الجمل التكتيكية، كما أخضع لاعبيه لعدة مناورات من أجل تصحيح أخطاء الفترة الماضية وتحديدا تلك التي تحدث في الشق الدفاعي.
MENAFN10102023000089011017ID1107222376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.