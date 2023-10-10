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هل تسلل الغرور للنصراويين؟

10/10/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع النصر في فخ الثقة الزائدة، وفرط في مواصلة سلسلة انتصاراته، والوصول إلى المركز الثاني بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعادله أمام أبها في الجولة التاسعة، التي توقفت بعد 10 انتصارات متتالية في مختلف البطولات، في وقت أخفق العالمي في محافظته على تقدمه بالنتيجة بفارق هدفين، وتعادل للمرة الثانية بعد موسم 2017 أمام الاتفاق، رغم تقدمه بهدفين، وسط تساؤلات الرياضيين، هل تسلل الغرور إلى لاعبي النصر، بعد الانتصارات المتتالية، والإفراط في الثقة الزائدة.
إهدار
رغم قوة النصر الهجومية هذا الموسم، وصدارته لتسجيل الأهداف، فإنه يعد أكثر الأندية إهدارا للفرص المحققة للتسجيل، وشهدت مباراة أبها عدم استفادة اللاعبين من الفرص والتسديدات المحققة، حيث استحوذ الفريق على 60%، وسدد 25 تسديدة منها 6 تسديدات على المرمى، وأسهمت 5 عوامل ممثلة في غياب التركيز، والتسرع، والثقة الزائدة، والتغييرات الخاطئة للمدرب، وعدم استغلال الفرص، في التعادل مع زعيم الجنوب.
استفادة
بعد اعتراف مدرب الفريق البرتغالي كاسترو بأخطائه في المباراة، تعد فترة التوقف الحالية فرصة سانحة للنصراويين، لمعالجة الأخطاء، واستعادة التوازن، وتخفيف الضغط على اللاعبين، ويأمل النصراويون أن تشهد فترة التوقف، معالجة الأخطاء الدفاعية المتكررة، التي كلفت الفريق كثيرا، نظير التقدم للأمام، وترك المساحات للاعبي الخصم، إلى جانب إيجاد توليفة مناسبة للاعبين، وإعادة الكرواتي بروزوفيتش لمركزه الحقيقي، الذي غابت مستوياته المميزة بعد تغيير مركزه في آخر 3 مواجهات ماضية.
-فخ الثقة المفرطة يوقع النصراويين
-25 تسديدة سلبية للفريق
-5 عوامل فرطت بالانتصار
-إهدار الفرص تواجه لاعبي النصر
-التعادل يوقف الانتصارات المتتالية

MENAFN10102023000089011017ID1107222375

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