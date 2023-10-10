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تكتيك منوع بتدريبات الصقور

10/10/2023 11:15:32 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي، تدريباته بمعسكره المقام بالبرتغال خلال الفترة من الـ8 وحتى الـ17 من أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا.
وفرض مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني تمارين اعتيادية على لاعبيه، بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير والمربعات، ليطبق جملا تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتُختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

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