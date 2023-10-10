تكتيك منوع بتدريبات الصقور

(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي، تدريباته بمعسكره المقام بالبرتغال خلال الفترة من الـ8 وحتى الـ17 من أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا.
وفرض مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني تمارين اعتيادية على لاعبيه، بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير والمربعات، ليطبق جملا تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتُختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
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