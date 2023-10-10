Wednesday, 11 October 2023 08:35 GMT

28 لاعبا في معسكر الأولمبي

10/10/2023 11:15:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الذي سيستمر حتى الـ17 من أكتوبر الجاري، ضمن برنامج التحضير لكأس آسيا 2024.
واستدعى المدرب الوطني سعد الشهري 28 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وهم: عبدلرحمن الصانبي، ومحمد العبسي، وعبدالملك الدويسان، وأحمد الجليدان، ومحمد سليمان، ومبارك الراجح، وجهاد ذكري، وإسلام هوساوي، ومعاذ فقيهي، ونايف مسعود، وعباس الحسن، وعبدالإله هوساوي، ومحمد محزري، وفيصل الأسمري، وعبدالله الزيد، وناصر البيشي، وأحمد باحسين، وصهيب الزيد، ومروان الصحفي، والمؤيد مني، ومحمد صهلولي، ومحمد المري، ويزيد جوشان، وسطام الروقي، وطلال حاجي، ومراد خضري، وثامر الخيبري، ومشاري النمر.
وقد تأهل الأولمبي السعودي لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره المجموعة العاشرة في التصفيات التي استضافتها أبها خلال سبتمبر الماضي.

MENAFN10102023000089011017ID1107222373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث