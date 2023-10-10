28 لاعبا في معسكر الأولمبي

(MENAFN
- Al Watan) ينطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الذي سيستمر حتى الـ17 من أكتوبر الجاري، ضمن برنامج التحضير لكأس آسيا 2024.
واستدعى المدرب الوطني سعد الشهري 28 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وهم: عبدلرحمن الصانبي، ومحمد العبسي، وعبدالملك الدويسان، وأحمد الجليدان، ومحمد سليمان، ومبارك الراجح، وجهاد ذكري، وإسلام هوساوي، ومعاذ فقيهي، ونايف مسعود، وعباس الحسن، وعبدالإله هوساوي، ومحمد محزري، وفيصل الأسمري، وعبدالله الزيد، وناصر البيشي، وأحمد باحسين، وصهيب الزيد، ومروان الصحفي، والمؤيد مني، ومحمد صهلولي، ومحمد المري، ويزيد جوشان، وسطام الروقي، وطلال حاجي، ومراد خضري، وثامر الخيبري، ومشاري النمر.
وقد تأهل الأولمبي السعودي لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره المجموعة العاشرة في التصفيات التي استضافتها أبها خلال سبتمبر الماضي.
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