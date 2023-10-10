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روسيا تتحرك لإلغاء الحظر النووي مساواة بواشنطن

10/10/2023 11:15:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تنشط التجارب النووية مع تصاعد الصراعات، لذلك ذكر الدبلوماسي الروسي، نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستتحرك لإلغاء التصديق على الحظر العالمي للتجارب النووية لتضع نفسها على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، لكنها لن تستأنف التجارب النووية إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولاً.
وقال إن موسكو ستلغي التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية ((لعكس)) الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة.
وتحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تم تبنيها في عام 1996 والمعروفة باسم CTBT، جميع التفجيرات النووية في أي مكان في العالم، على الرغم من أنها لم تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل. وتم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الروسي والأمريكي، لكن لم تصدق عليها الولايات المتحدة مطلقًا.
ثني الغرب
وهناك مخاوف واسعة النطاق من أن روسيا قد تتحرك لاستئناف التجارب النووية لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وقد تحدث العديد من الروس لصالح الاستئناف.
وقال رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي، مجلس الدوما، إن المشرعين سيتحركون لإلغاء التصديق على حظر التجارب النووية. وأمهل مجلس إعداد جدول أعمال المجلس لجنة الشؤون الخارجية عشرة أيام لإعداد القضية لينظر فيها المجلس.
وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة ((تعتقد أننا سنواصل غض الطرف)) عن فشلها في التصديق على الاتفاقية، مضيفا ((نأمل أن تحصل واشنطن على الإشارة)).
وأضاف: ((نعتقد أن السنوات الـ 23 التي كنا ننتظر فيها تغيير شيء ما في واشنطن فيما يتعلق بالتصديق هي وقت كاف للقيام بهذه الخطوة)). و((للأسف، لا توجد مؤشرات واضحة على أن الولايات المتحدة ستتبع هذا المسار، وبالتالي ليس لدينا خيار سوى موازنة موقفنا)).

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