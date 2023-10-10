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الاحتلال يحول مباني غزة لأنقاض ويرفض الممرات الإنسانية

10/10/2023 11:15:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ((لا يوجد مكان آمن في غزة الآن)).. جملة يرددها أكثر من 180 ألف فلسطيني في قطاع غزة الذين تجمعوا في ملاجئ، بينما تقصف الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، بعد أن شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في نهاية الأسبوع على إسرائيل.
وقصفت الطائرات حيا تلو الآخر في قطاع غزة، مما أدى إلى تحويل المباني إلى أنقاض، ودفع الناس إلى البحث عن الأمان في المنطقة الصغيرة المعزولة.
ودعت منظمات الإغاثة إلى إنشاء ممرات إنسانية، لإيصال المساعدات إلى غزة، محذرة من أن المستشفيات المكتظة بالجرحى بدأت الإمدادات تنفد منها. لكن أوقفت إسرائيل وصول المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى غزة، وأغلقت المدخل الوحيد المتبقي من مصر، بعد غارات جوية بالقرب من المعبر الحدودي.
أكوام المباني
وبعد ساعات من الهجمات المتواصلة، غادر السكان منازلهم عند الفجر، ليجدوا المباني مشطورة إلى نصفين بسبب الغارات الجوية أو تحولت إلى أكوام من الخرسانة وحديد التسليح. وقد سويت السيارات بالأرض، واحترقت الأشجار في الشوارع السكنية.
ويشير الدمار إلى ما بدا وكأنه تكتيك إسرائيلي جديد: تحذير المدنيين لمغادرة مناطق معينة، ثم ضرب تلك المناطق بكثافة غير مسبوقة.
وأدت عمليات القصف والتهديدات الإسرائيلية بإسقاط ((حماس)) إلى زيادة حدة التساؤلات حول إستراتيجية الجماعة وأهدافها. لكن من غير الواضح ما هي الخيارات المتاحة أمامها في مواجهة شراسة الانتقام الإسرائيلي، واحتمال خسارة الكثير من البنية التحتية الحكومية.
الأسلحة النارية
وبدأت الحرب بعد أن اقتحم نشطاء ((حماس)) إسرائيل السبت، مما أدى إلى اندلاع معارك بالأسلحة النارية في شوارعها للمرة الأولى منذ عقود، حاصدة أرواح ما لا يقل عن 1600 شخص من الجانبين، وربما مئات آخرين.
ومن المتوقع أن يتصاعد الصراع، حيث وسعت إسرائيل حشد قوات الاحتياط إلى 360 ألف جندي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. تزايد اليأس
وقد تزايد اليأس بين الفلسطينيين الذين لا يرى الكثير منهم ما يخسرونه في ظل السيطرة الإسرائيلية التي لا تنتهي، وزيادة المستوطنات في الضفة الغربية، والحصار المفروض على غزة، وما يعتبرونه لامبالاة العالم.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مئات الأهداف خلال الليل في حي الرمال بمدينة غزة، وهو حي راقٍ يضم وزارات الحكومة، فضلا عن الجامعات والمؤسسات الإعلامية ومكاتب منظمات الإغاثة.
بينما سحبت قوات الدفاع المدني الفلسطيني عبدالله مصلح من الطابق السفلي لمنزله مع 30 آخرين، بعد أن دمرت الغارات الجوية مبنى سكنهم.
وقال الرجل البالغ من العمر 46 عاما وهو يبكي: ((أبيع الألعاب وليس الصواريخ. أريد أن أغادر غزة. لماذا يجب علي البقاء هنا؟ لقد فقدت منزلي وعملي)).

نزوح وحصار
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 187 ألف شخص فروا من منازلهم في غزة، وهو أكبر عدد منذ الهجوم الجوي والبري الذي شنته إسرائيل في 2014، والذي أدى إلى نزوح نحو 400 ألف شخص. وتلجأ الغالبية العظمى منهم إلى المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضحت الأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بثلاثة مواقع للمياه والصرف الصحي أدت إلى قطع الخدمات عن 400 ألف شخص.
بينما أعلنت إسرائيل، الاثنين، ((حصارا كاملا)) على القطاع، وأوقفت تسليم المواد الغذائية والوقود والمياه والأدوية والكهرباء، وغيرها من الإمدادات. هذا يترك المنفذ الوحيد للدخول والخروج عبر معبر رفح مع مصر.
لكن تم إغلاقه أيضا، بعد أن أثارت الغارات الإسرائيلية أعمدة من الدخان في مكان قريب منه. وقبل ذلك بيوم، تمكن الهلال الأحمر المصري من إرسال شحنة واحدة من الإمدادات الطبية.
نفاد المخزون
وقال مسؤول مصري إن مسؤولين مصريين يجرون محادثات مع إسرائيل والولايات المتحدة، سعيا لإقامة ممرات إنسانية في غزة من أجل توصيل المساعدات. ولفت إلى أن هناك مفاوضات مع الإسرائيليين، لإعلان المنطقة المحيطة بمعبر رفح بين مصر وغزة ((منطقة حظر إطلاق نار)).
ورددت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الدعوة لفتح ممرات إنسانية. وأكدت أن الإمدادات، التي خزنتها مسبقًا لسبعة مستشفيات في غزة، نفدت بالفعل وسط تدفق الجرحى.
وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق يزاريفيتش، للصحفيين في جنيف: ((مع العدد الكبير للضحايا حاليا، فإن هذه المستشفيات تعمل الآن بما يفوق طاقتها)). وبيّن رئيس منظمة ((أطباء بلا حدود)) للمساعدات الطبية أن المعدات الجراحية والمضادات الحيوية والوقود، وغيرها من الإمدادات، بدأت تنفد في مستشفيين تديرهما المنظمة في غزة أيضا.
وفي مؤتمر صحفي، اقترح المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت على الفلسطينيين محاولة المغادرة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بعدما أغلقت السلطات الإسرائيلية المعابر المؤدية إلى الأراضي المحتلة، ونقاط التفتيش، مما أدى إلى منع التنقل بين المدن والبلدات.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي (حصيله أولية):
دمرت 1200 وحدة سكنية بشكل كلي، و13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
دمرت عشرات المؤسسات الأهلية والحكومية.
تستهدف المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية.
أطلقت قنابل دخانية فسفورية، وقنابل ارتجاجية على شرق وشمال قطاع غزة.

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