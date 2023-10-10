36 ثانوية في الأخضر المرتفع بمؤشر ترتيب

36 ثانوية في الأخضر المرتفع بمؤشر ترتيب
التاريخ
10/10/2023 11:15:32 PM
| حققت 36 مدرسة ثانوية للبنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، النطاق الأخضر المرتفع (مستوى أداء 85 درجة وأكثر) في نتائج مؤشر "ترتيب" لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يقدم ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس، استنادًا على نتائج اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة لعام 1444.
ويسعى مؤشر "ترتيب" إلى تحفيز التنافس بين المدارس؛ لتجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، والإسهام في إعداد مواطن منافس عالميًا وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.
الإدارات التعليمية
ــــــ التحصيلي العلمي "بنات"
المنطقة الشرقية
الأحساء
جدة
مكة المكرمة
حوطة بني تميم والحريق
المدينة المنورة.
ــــــــــــ التحصيل النظري "بنات"
حوطة بني تميم والحريق
المدينة المنورة
البكيرية
المنطقة الشرقية
ـــــــــــــــ قدرات علمي "بنات"
المنطقة الشرقية
جدة
الأحساء
ينبع
المدينة المنورة
ــــــــــــ قدرات نظري "بنات"
الزلفي
المدينة المنورة
حوطة بني تميم والحريق
المنطقة الشرقية
الرس
ـــــــــــــــــــــ التحصيل العلمي "بنين"
الهيئة الملكية في ينبع
الهيئة الملكية في الجبيل
المنطقة الشرقية
الأحساء
الزلفي
ــــــــــــــــــ القدرات العلمي "بنين"
الهيئة الملكية في ينبع
الهيئة الملكية في الجبيل
المنطقة الشرقية
الزلفي
الرياض
ـــــــــــــــــــــــــ القدرات نظري "بنين"
القويعية
شقراء
الرياض
البكيرية
وادي الدواسر
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