36 ثانوية في الأخضر المرتفع بمؤشر ترتيب

حققت 36 مدرسة ثانوية للبنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، النطاق الأخضر المرتفع (مستوى أداء 85 درجة وأكثر) في نتائج مؤشر "ترتيب" لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يقدم ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس، استنادًا على نتائج اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة لعام 1444.

ويسعى مؤشر "ترتيب" إلى تحفيز التنافس بين المدارس؛ لتجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، والإسهام في إعداد مواطن منافس عالميًا وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.

الإدارات التعليمية

ــــــ التحصيلي العلمي "بنات"

المنطقة الشرقية

الأحساء

جدة

مكة المكرمة

حوطة بني تميم والحريق

المدينة المنورة.

ــــــــــــ التحصيل النظري "بنات"

حوطة بني تميم والحريق

المدينة المنورة

البكيرية

المنطقة الشرقية

ـــــــــــــــ قدرات علمي "بنات"

المنطقة الشرقية

جدة

الأحساء

ينبع

المدينة المنورة

ــــــــــــ قدرات نظري "بنات"

الزلفي

المدينة المنورة

حوطة بني تميم والحريق

المنطقة الشرقية

الرس

ـــــــــــــــــــــ التحصيل العلمي "بنين"

الهيئة الملكية في ينبع

الهيئة الملكية في الجبيل

المنطقة الشرقية

الأحساء

الزلفي

ــــــــــــــــــ القدرات العلمي "بنين"

الهيئة الملكية في ينبع

الهيئة الملكية في الجبيل

المنطقة الشرقية

الزلفي

الرياض

ـــــــــــــــــــــــــ القدرات نظري "بنين"

القويعية

شقراء

الرياض

البكيرية

وادي الدواسر