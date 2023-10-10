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توقعات إيجابية لتداول رغم انخفاضه 9.2%

10/10/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي سجلت فيه سوق الأسهم السعودية انخفاضا بنسبة 9.2 % خلال الثلاثة أشهر الأخيرة توقع محللون واقتصاديون أن تكون نتائج الربع الثالث للشركات بالسوق جيدة وإيجابية في عديد من القطاعات، معتبرين أن الانخفاض الذي تشهده السوق خلال الفترة الأخيرة هو انخفاض طبيعي مع فترات إعلان النتائج.
وسجلت الأسهم السعودية مع إغلاق الإثنين أقصى انخفاض لها خلال الربع الثالث لتغلق عند 10596 نقطة منخفضة من 11664 في 11 يوليو الماضي، إلا أن السوق استطاع أن يسجل ارتفاعا خلال جلسة أمس الثلاثاء، ويرتفع إلى 10640 وبنسبة ارتفاع يومي بلغت 0.61 % بعد أسبوع من الانخفاض المستمر.
نتائج الربع الثالث
يرى المستشار الاقتصادي علي محمد الحازمي أن الفترة الحالية في أسواق الأسهم السعودية فترة إعلانات نتائج الربع الثالث، وبعد مراجعة جميع توقعات بيوت الخبرة أجد أن نتائج الربع الثالث سوف تكون جيدة، وهناك قطاعات سوف تحقق أداء إيجابيا، ومن هذه القطاعات قطاع الاتصالات، وقطاع الأغذية والزراعة، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الأدوية، وقطاع التأمين، أيضا قطاع البنوك متوقع لمعظمه الاستمرار في تحقيق أداء إيجابي، أما قطاع البتروكيماويات فمتوقع له الاستمرار في تراجع الأداء وهو يقترب من دورتها الهابطة.
العوامل المؤثرة في السوق
وذكر الحازمي أن هناك عدة عوامل مؤثرة يجب أخذها في الاعتبار بعضها إيجابي وبعضها سلبي، والإيجابية المتوقعة منها ارتفاع إيرادات بعض الشركات بنمو حجم المبيعات وتحسن النمو والكفاءة الإنتاجية، أيضا الربع الثالث يدخل فيها موسم الحج وهناك شركات تستفيد من هذا الموسم، أيضا موسم العودة إلى المدارس، وهذه المواسم من المتوقع تسهم بشكل جزئي في إيجابية النتائج، أما السلبية تكمن في ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وهذا سوف يضغط على أداء الشركات المستدينة في بفوائد متغيرة وفي المقابل سوف يستفيد من ذلك القطاع البنكي الذي متوقع له أداء إيجابي في نتائجه الربع الثالث، وبوجه عام نحن ننتظر نتائج إيجابية في أداء الشركات للربع الثالث من هذا العام 2023 في ظل مؤشرات رئيسية اقتصادية إيجابية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من هذا العام 2023 نموا إيجابيا بنسبة 6.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا عامل إيجابي يدعم نمو الشركات ويحسن من النمو والربحية.
مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة 11 يوليو إلى 9 أكتوبر:
11 يوليو= 11664
20 يوليو= 11755
31 يوليو= 11692
10 أغسطس= 11424
20 أغسطس= 11501
31 أغسطس= 11491
10 سبتمبر= 11154
20 سبتمبر= 11061
1 أكتوبر = 11040
9 أكتوبر= 10596
تغيير السوق خلال 3 أشهر الأخيرة= - 9.2%
القطاعات التي يتوقع لها أداء إيجابي:
- الاتصالات
- الأغذية والزراعة
- الرعاية الصحية
- الأدوية
- التأمين
- البنوك

MENAFN10102023000089011017ID1107222369

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