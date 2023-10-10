توقعات إيجابية لتداول رغم انخفاضه 9.2%

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي سجلت فيه سوق الأسهم السعودية انخفاضا بنسبة 9.2 % خلال الثلاثة أشهر الأخيرة توقع محللون واقتصاديون أن تكون نتائج الربع الثالث للشركات بالسوق جيدة وإيجابية في عديد من القطاعات، معتبرين أن الانخفاض الذي تشهده السوق خلال الفترة الأخيرة هو انخفاض طبيعي مع فترات إعلان النتائج.
وسجلت الأسهم السعودية مع إغلاق الإثنين أقصى انخفاض لها خلال الربع الثالث لتغلق عند 10596 نقطة منخفضة من 11664 في 11 يوليو الماضي، إلا أن السوق استطاع أن يسجل ارتفاعا خلال جلسة أمس الثلاثاء، ويرتفع إلى 10640 وبنسبة ارتفاع يومي بلغت 0.61 % بعد أسبوع من الانخفاض المستمر. نتائج الربع الثالث
يرى المستشار الاقتصادي علي محمد الحازمي أن الفترة الحالية في أسواق الأسهم السعودية فترة إعلانات نتائج الربع الثالث، وبعد مراجعة جميع توقعات بيوت الخبرة أجد أن نتائج الربع الثالث سوف تكون جيدة، وهناك قطاعات سوف تحقق أداء إيجابيا، ومن هذه القطاعات قطاع الاتصالات، وقطاع الأغذية والزراعة، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الأدوية، وقطاع التأمين، أيضا قطاع البنوك متوقع لمعظمه الاستمرار في تحقيق أداء إيجابي، أما قطاع البتروكيماويات فمتوقع له الاستمرار في تراجع الأداء وهو يقترب من دورتها الهابطة. العوامل المؤثرة في السوق
وذكر الحازمي أن هناك عدة عوامل مؤثرة يجب أخذها في الاعتبار بعضها إيجابي وبعضها سلبي، والإيجابية المتوقعة منها ارتفاع إيرادات بعض الشركات بنمو حجم المبيعات وتحسن النمو والكفاءة الإنتاجية، أيضا الربع الثالث يدخل فيها موسم الحج وهناك شركات تستفيد من هذا الموسم، أيضا موسم العودة إلى المدارس، وهذه المواسم من المتوقع تسهم بشكل جزئي في إيجابية النتائج، أما السلبية تكمن في ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وهذا سوف يضغط على أداء الشركات المستدينة في بفوائد متغيرة وفي المقابل سوف يستفيد من ذلك القطاع البنكي الذي متوقع له أداء إيجابي في نتائجه الربع الثالث، وبوجه عام نحن ننتظر نتائج إيجابية في أداء الشركات للربع الثالث من هذا العام 2023 في ظل مؤشرات رئيسية اقتصادية إيجابية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من هذا العام 2023 نموا إيجابيا بنسبة 6.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا عامل إيجابي يدعم نمو الشركات ويحسن من النمو والربحية. مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة 11 يوليو إلى 9 أكتوبر:
11 يوليو= 11664
20 يوليو= 11755
31 يوليو= 11692
10 أغسطس= 11424
20 أغسطس= 11501
31 أغسطس= 11491
10 سبتمبر= 11154
20 سبتمبر= 11061
1 أكتوبر = 11040
9 أكتوبر= 10596
تغيير السوق خلال 3 أشهر الأخيرة= - 9.2% القطاعات التي يتوقع لها أداء إيجابي:
- الاتصالات
- الأغذية والزراعة
- الرعاية الصحية
- الأدوية
- التأمين
- البنوك
MENAFN10102023000089011017ID1107222369
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