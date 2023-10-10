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46% انخفاض في تدوير النفايات

10/10/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت كمية النفايات البلدية التي تم التخلص منها عبر إعادة التدوير في عام 2022، بنسبة 46%، عنها في2021.
حيث بلغت كمية النفايات التي تم التخلص منها عبر إعادة التدوير في 2022 نحو 805 آلاف طن، بينما كانت تبلغ 1751 ألف طن في 2021، علما بأن حجم النفايات الإلكترونية بالمملكة بلغ 595 ألف طن العام الماضي، مما يعني أنها تشكل 74% من كمية النفايات البلدية التي تم التخلص منها عبر إعادة التدوير في 2022، وذلك وفقا لدراسة شاملة أجراها المركز الوطني لإدارة النفايات ((موان)) للوقوف على إجمالي النفايات الإلكترونية بالمملكة التي تعتبر من أكبر دول الخليج المنتجة للنفايات الإلكترونية.
إجمالي النفايات
وبلغت كمية النفايات البلدية التي تم التخلص منها عبر إعادة التدوير خلال الأعوام من 2019 إلى 2022 أكثر من 6393 ألف طن، منها 1236 ألف طن في 2019، و2601 ألف طن في 2020.
إعادة التدوير
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإشراف وتشغيل المدن السعودية، ويتم ذلك عبر أمانات المناطق. ويعكس الرقم المصاحب كمية النفايات البلدية المتخلص منها عبر إعادة التدوير خلال الفترة. إستراتيجية البيئة إن استراتيجية المملكة للبيئة تتضمن 65 مبادرة واستثمارات بقيمة 75 مليار ريال على مدار السنوات الثماني المقبلة، حيث تستهدف السعودية تدوير 90% من النفايات.
ويسعى المركز الوطني لإدارة النفايات ((موان)) إلى أن يساهم القطاع للتحول بنحو 650 مليار ريال في الناتج المحلي حتى عام 2040، وكذلك مساهمة القطاع الخاص 420 مليار ريال، بالإضافة إلى استحداث 76 ألف وظيفة، وكذلك معالجة 1.29 مليون طن من النفايات، وأيضا خفض ثاني أكسيد الكربون بنحو 37 مليون طن سنويا.
وتشمل النفايات كافة المكونات والتجميعات الفرعية والمواد الاستهلاكية التي تكون جزءا من المنتج حال التخلص منه، بينما تشمل النفايات الإلكترونية الهواتف والشواحن والطابعات وأجهزة الكمبيوتر والموزعات الإلكترونية.
النفايات العامة
يستهدف ((موان)) استبعاد 34% عن مرادم النفايات العامة بحلول 2030 واستبعاد 73% من نفايات البناء والهدم بحلول 2035، واستبعاد 89% من النفايات الصناعية بحلول 2040، واستبعاد 24% من النفايات الزراعية بحلول 2030، واستبعاد 41% من النفايات الإلكترونية والبطاريات المستهلكة بحلول 2035، واستبعاد 18% من النفايات الخاصة (الإطارات التالفة) بحلول 2030، واستبعاد 93% من النفايات الخاصة (السيارات) بحلول 2040. إعادة التصنيع يقصد بتدوير النفايات إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، وذلك لتقليل تأثير هذه المخلفات وتراكمها على البيئة. وتتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل المخلفات على أساس المواد الخام الموجودة بها، ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدة لتتحول إلى منتجات قابلة للاستخدام.
وهناك فوائد لعملية تدوير النفايات، منها الحفاظ على البيئة، وتقليل الاعتماد على المواد الأولية المستخرجة من الطبيعة لإنتاج المنتجات الجديدة، مما ينتج عنه تقليل التكاليف على المنتجين، باعتبار أن أسعار المواد المنتجة من إعادة التدوير أقل بكثير من أسعار المواد الأولية الطبيعية، إضافة إلى أن عملية التدوير توفر فرص العمل.
كمية النفايات البلدية المتخلص منها عبر إعادة التدوير للأعوام 2019 - 2022
2019
1236 ألف طن
2020
2601 ألف طن
2021
1751 ألف طن
2022
805 آلاف طن
الإجمالي
6393 ألف طن

MENAFN10102023000089011017ID1107222368

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