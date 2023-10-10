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التعريف بأساليب البناء الحديث في المدينة

10/10/2023 11:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت غرفة المدينة المنورة‬ بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة المدينة ورشة عمل‬ بعنوان برنامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين والتعريف بأساليب البناء الحديث في المدينة المنورة.
في بداية ورشة العمل استعرض رئيس كفاءة المطورين العقاريين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تركي عبيدان جملة من موجهات برنامج التحول والتمكين للتطوير العقاري معرفاً بالمقاول والمطور والية التسجيل في برنامجي تحويل المقاولين الى مطورين عقاريين وبرنامج دعم وتمكين المطور العقاري، مشيراً إلى أن عدد المنتسبين للمرحلتين السابقتين موزعة على جميع مناطق المملكة بلغ 105 منتسبين وتجاوز عدد المهتمين ببرامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين بلغ 650 مهتما وتجاوز عدد المهتمين ببرامج تمكين ودعم المطورين 850 مهتما.

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