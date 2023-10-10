التعريف بأساليب البناء الحديث في المدينة

(MENAFN
- Al Watan) استضافت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة المدينة ورشة عمل بعنوان برنامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين والتعريف بأساليب البناء الحديث في المدينة المنورة.
في بداية ورشة العمل استعرض رئيس كفاءة المطورين العقاريين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تركي عبيدان جملة من موجهات برنامج التحول والتمكين للتطوير العقاري معرفاً بالمقاول والمطور والية التسجيل في برنامجي تحويل المقاولين الى مطورين عقاريين وبرنامج دعم وتمكين المطور العقاري، مشيراً إلى أن عدد المنتسبين للمرحلتين السابقتين موزعة على جميع مناطق المملكة بلغ 105 منتسبين وتجاوز عدد المهتمين ببرامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين بلغ 650 مهتما وتجاوز عدد المهتمين ببرامج تمكين ودعم المطورين 850 مهتما.
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