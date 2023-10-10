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600 مليار دولار من صادرات النفط والغاز بدول الخليج في 2023

10/10/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف بنك HSBC عن توقعاته لاقتصاد منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي، بحسب قوله، تقدم لمحة على المدى الطويل عما يمكن أن يبدو عليه التعافي الإقليمي، لكن التحديات على المدى القريب تظهر حجم العمل الذي لايزال يتعين على صناع السياسات القيام به، وأن «هناك بالفعل علامات على التراجع» في هذا الإطار.
ويقول البنك إن توقعاته حتى عام 2025 تعطي فكرة لما قد يبدو عليه التعافي الاقتصادي مع تحرك منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا أخيرا بعيدا عن صدمة الوباء والصراع اللاحق مع ارتفاع التضخم وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية وتدهور الرغبة في المخاطرة.
وتشير توقعات البنك إلى نمو مرجح قدره 3.1% على أساس المتوسط السنوي، أن يصل النمو الإقليمي في الواقع إلى 0.5 نقطة مئوية فوق متوسط الخمس سنوات لفترة ما قبل الوباء في عام 2025، مع ارتفاع الرقم الرئيسي إلى 3.5% عندما يتم استبعاد روسيا من المجموعة.
وذكر التقرير أن أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرق الأوسط تتطلع إلى بناء الزخم مع تلاشي الرياح المعاكسة، كما تترك اقتصادات مثل تركيا ومصر ونيجيريا الدورة المضطربة وراءها. وتعتمد توقعات النمو على الطلب المحلي، بقيادة المكاسب في الاستهلاك، وتحقيق الانتعاش الذي طال انتظاره في الاستثمار.
وأشار تقرير HSBC إلى أن التحديات التي تواجه منتجي النفط في الشرق الأوسط متواضعة، و«تشير توقعاتنا إلى عامين آخرين من النمو القوي والمتوازن، مدفوعا بالطلب المحلي ومدعوما بقوة الميزانية العمومية».
ومع ذلك، يقول البنك إن النمو قد يشهد بعد الضغوط بفضل انتهاء التعافي المتعلق بفيروس كورونا أولا، ومن ثم انتعاش أسعار النفط التي اكتملت الآن، وقوة الدولار بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت لأعلى مستوياتها في عشرين عاما على الرغم من انخفاض التضخم.
ونتيجة لذلك، نرى أن النشاط الاقتصادي الأساسي يتجه نحو الانخفاض في قطر وعمان والبحرين والكويت، حيث كان التقدم في الإصلاح الهيكلي متواضعا، ونتطلع إلى ارتفاع عجز الميزانية غير النفطية والحساب الجاري مع زيادة الإنفاق والواردات قبل العجز غير النفطي المالي والتصدير.
بالنسبة للسعودية والإمارات، أدت الإصلاحات الهيكلية بالفعل إلى رفع معدلات النمو، حيث إن التوقعات على المدى القريب أقوى، ولكن هنا يفرض حجم الإصلاح تحديات خاصة به، فيما يتعلق باحتواء ضغوط الأسعار وانخفاض الانضباط الحالي بسبب ارتفاع عائدات النفط والسرعة التي يتم بها السعي إلى التغيير.
وتظهر آفاق النمو الإقليمي أن وتيرة التوسع السنوي في جميع أنحاء دول الخليج تبلغ 1.3% فقط هذا العام، بانخفاض عن أكثر من 7.5% في عام 2022 وأقل بكثير من متوسط 10 سنوات.
لكن أرقام النمو الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي غالبا ما تكون «غير واضحة» لأنها تتأثر بشدة باتجاهات إنتاج النفط، والتي بدورها تعكس إلى حد كبير قرارات الإنتاج التي اتخذتها «أوپيك+» للمساعدة في إدارة الأسعار.
وتشير تقديرات البنك إلى أن منطقة الخليج ستولد حوالي 600 مليار دولار من صادرات النفط والغاز في عام 2023، بانخفاض قدره 20% عن العام الماضي بسبب انخفاض الإنتاج وتراجع الأسعار، ولكنها سترتفع بنحو 30% عن عام 2021 وبزيادة قدرها 100 مليار دولار عن المعدل السنوي المتوسط منذ عام 2014.

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