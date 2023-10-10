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تمديد أجل عروض بناء وحدة في مصفاة الزور بـ 150 مليون دولار

10/10/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مددت الموعد النهائي لتقديم العروض المتعلقة بعقد مشروع تطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار، والذي انتهى في 24 سبتمبر الماضي إلى 19 نوفمبر المقبل. وذكرت أن ميزانية المشروع تبلغ 150 مليون دولار، ومن المتوقع انجازه في غضون 36 شهرا.
واستندت المجلة إلى المعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي أشار إلى ان الموعد النهائي السابق لتقديم العروض كان 20 يونيو. ويشمل نطاق العقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، بالإضافة إلى الأعمال التي تغطي مرحلة ما قبل التشغيل وبدء التشغيل واختبار الجودة. وفي سبتمبر من العام الماضي، ذكرت ميد أن شركة كيبك اتصلت بشركات المقاولات التالية، من بين شركات أخرى، لاستطلاع مدى اهتمامها بالمشروع المخطط له وهي: هيونداي للهندسة والإنشاء (كوريا الجنوبية)، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية (الهند)، بتروفاك (المملكة المتحدة)، سامسونج الهندسية (كوريا الجنوبية)، وإس كيه للهندسة والمقاولات (كوريا الجنوبية). ويشمل نطاق العقد الخاص بالمشروع إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى رؤوس العمليات والمرافق داخل صفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74)، والتعديلات على الوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية) والتوصيلات التابعة لها وإنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار) وبناء غلايتين جديدتين وإجراء التعديلات لتوسيع وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها.
تجدر الإشارة إلى انه قد تم تشغيل الوحدة الثالثة المذكورة والأخيرة في يوليو من هذا العام، لكن لايزال من غير الممكن تشغيل المصفاة بطاقتها الانتاجية القصوى المقررة.

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