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نفط الخليج زيادة كمية الغاز المرسل من عمليات الوفرة لـ نفط الكويت إلى 22 مليون قدم مكعبة يوميا

10/10/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الشركة الكويتية لنفط الخليج أمس إنها حققت خلال العام الحالي إنجازات كبيرة أبرزها حفر البئر التطويري الأول في عمليات الوفرة المشتركة، حيث بلغت زيادة كمية الغاز المرسل من عمليات الوفرة المشتركة إلى شركة نفط الكويت 12 مليون قدم مكعبة بمجموع 22 مليون مكعب يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة خالد العتيبي، في كلمة له خلال احتفال أقامته الشركة بمناسبة جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والأمن والبيئة 2023 بـحـضـور عـلي العجمي رئيس أرامكو لأعمال الخليج ومحمد الدوسري نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في شيفرون السعودية، انه من بين الإنجازات المحققة أيضا مشروع تفريغ خط الحوت البحري في عمليات الخفجي المشتركة ومشروع تطوير حقل الدرة البحري.
وأكـد ان الـشـركـة حققت تلك الانجازات بتضافر جهود العاملين في مختلف مواقع العمل التابعة للشركة في المكتب الرئيسي وعمليات الوفرة والخفجي، معربا عن شكره لجميع المشاركين في المسابقة ومشاركتهم المتميزة.
هذا، وتم تكريم 44 فائزا من العاملين في مختلف مواقع العمل تنافسوا على تقديم أفكار ومبادرات تعزز من أداء الصحة والسلامة والأمن والبيئة، علاوة على مشاركة أبناء العاملين تحت عمر 18 عاما وفوز 18 شاركوا بأعمال فنية متميزة عن موضوعات تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز رؤية وأهداف الشركة الكويتية لنفط الخليج في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والذي توليه الإدارة التنفيذية اهتماما بالغا، لاسيما في مناطق العمليات والإنتاج للحفاظ على ثروتها البشرية وأصولها وعملياتها.

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