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الوطني الكويت سترفع إنتاجها النفطي إلى 2 68 مليون برميل في يناير 2024

10/10/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن أسعار النفط ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر على خلفية تشديد أساسيات سوق النفط واستمرار مرونة النشاط الاقتصادي. إذ أنهى خام برنت تداولات الشهر على ارتفاع وصولا إلى 95.3 دولارا للبرميل (+9.7% على أساس شهري، +10.9% منذ بداية العام)، ليسجل بذلك أيضا أفضل أداء ربع سنوي (+27% على أساس ربع سنوي) منذ الربع الأول من عام 2022، وارتفع سعر خام التصدير الكويتي إلى 97.9 دولارا للبرميل (+9.1% على أساس شهري، +19.3% منذ بداية العام)، محتفظا بفارق سعر أعلى من خام برنت وبما يعكس ظروف العرض الأكثر صرامة نسبيا لأسواق النفط متوسط الكبريت بعد قرارات السعودية وروسيا خفض حصص الإنتاج.
وأشار التقرير إلى ان إنتاج الكويت من النفط الخام بقي ثابتا على أساس شهري عند 2.55 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات المصادر الثانوية، ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى حتى نهاية 2023 في سياق التزام الكويت بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاجها بعد ذلك إلى 2.68 مليون برميل يوميا في يناير بمجرد عودة الإنتاج للمستويات السابقة (بافتراض عدم تغيير الأوپيك وحلفائها لسياسات الإنتاج). وسوف تستفيد الكويت من زيادة كميات الإنتاج في ظل تطلعها للاستفادة بشكل كامل من مصفاة الزور التي اكتمل إنشائها وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 650 ألف برميل يوميا لإنتاج المزيد من المنتجات المكررة (زيت الوقود وزيت الغاز على وجه الخصوص) بهدف تصديرها للأسواق الدولية وتوفير المزيد من النفط للاستخدام في مصفاة الدقم بسلطنة عمان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميا والتي شارفت على الاكتمال، والتي تمتلك فيها الكويت حصة تقدر بنحو 50% خاصة مع توقيع الكويت على اتفاقية لتوريد 65% من احتياجات المصفاة.
وبالانتقال لشهر أكتوبر، فيبدو أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط قد بدأ يواجه بعض المقاومة، إذ تراجع سعر خام برنت مرة أخرى إلى ما دون مستوى 90 دولارا للبرميل نتيجة عدد من العوامل التي تضمنت قيام بعض المضاربين بعمليات جني الأرباح إلى جانب مخاوف الطلب على النفط تزامنا مع قيام البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكان لارتفاع قيمة الدولار الأميركي نتيجة لذلك - إذ ارتفع بنسبة 1.7% خلال الأسبوعين الماضيين على أساس سعر الدولار المرجح للتجارة - تأثيرا سلبيا على أسعار النفط المقومة بالدولار. كما ساهم الهجوم الذي قامت به «حماس» في 7 أكتوبر، إذ ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4% في اليوم التالي لنحو 88 دولارا للبرميل، مسترجعا بعض خسائره المتحققة في بداية الشهر.
وبين التقرير ان تحسن المعنويات ساهم في ارتفاع أسعار النفط وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في تدفق أموال صناديق التحوط والمضاربين للاستثمار في العقود الآجلة لمزيج خام برنت. وارتفع صافي الفروق، وهو الفرق بين المضاربات على زيادة أسعار عقود النفط مقابل هبوطها، ليصل إلى أعلى مستوياته (265 ألف من العقود الآجلة وعقود الخيارات) منذ بداية شهر مارس، في حين واصل حجم عقود النفط القائمة («المراكز المفتوحة») الارتفاع إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عامين تقريبا.
وأشار إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط بقي قويا هذا العام على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي كان لها تأثيرا سلبيا نتيجة للسياسات النقدية المتشددة التي تتبعها البنوك المركزية. وساهم ارتفاع الأنشطة التجارية في الصين وتحسن النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى زيادة الطلب لمستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يوليو، ما يضعه على مسار النمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا هذا العام، وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.
وتشير التقديرات إلى أن توازن سوق النفط، الذي تحول ليشهد عجزا في الإمدادات في الربع الثاني من 2023، قد زاد في الربع الثالث لنحو 1.9 برميل يوميا، وفقا للتقديرات. ومن المتوقع أن يشهد الربع الرابع انخفاضا هامشيا إلى مستوى مرتفع يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.
وكان ارتفاع بيانات استهلاك النفط في الصين على مدار الأشهر الأخيرة مفاجئا، إذ وصلت كمية النفط الخام المعالج مصافي التكرير الصينية في يوليو لمستويات قياسية جديدة (نحو 15.2 مليون برميل يوميا) في ظل ارتفاع واردات النفط الخام، وبالنسبة لعام 2024، تبدو آفاق النمو أقل وضوحا في ظل التباين الملحوظ بين تقديرات نمو الطلب من قبل الخبراء الرئيسيين في مجال الطاقة، إذ تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض نمو الطلب بأكثر من النصف ليصل إلى 1.0 مليون برميل يوميا، في حين ترى الأوپيك إمكانية ارتفاعه بنحو 2.2 مليون برميل يوميا. إلا أن كليهما يعترف بالتأثير السلبي المحتمل لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الطلب ونشاط الاقتصاد الكلي. كما ترى وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك قطاع النقل للنفط قد يتأثر سلبا نتيجة لمعايير الكفاءة الأكثر صرامة، وتزايد الإقبال على السيارات الكهربائية، والعمل من المنزل.

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