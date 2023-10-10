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S&P الكويت والسعودية ستقودان نمو قطاع التمويل الإسلامي في 2023 و2024

10/10/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه 3 تريليونات دولار 10% سنويا في كل من 2023 و2024.
وقالت الوكالة في تقريرها عن القطاع إن دول الخليج الإسلامي، لاسيما السعودية والكويت، تمثل قوة دفع للقطاع بعدما قادت الدولتان أكثر من 90% من نمو أصول القطاع في 2022.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أيضا استمرار نمو قطاعي صناديق الاستثمار الإسلامية والتكافل على مدى عامي 2023 و2024.
وأضاف ان القطاع يواجه تحديين رئيسيين هما تعقيد إجراءات الهياكل والمعاملات مما يقلل من جاذبية القطاع خارج حدوده التقليدية، بالإضافة إلى التركز الكبير لأصول القطاع داخل تلك الحدود.
وتوقعت الوكالة تراجع حجم إصدارات الصكوك في 2023، إذ إن الإقبال على دخول الصكوك لايزال منحصرا في دول الإصدار التقليدية والدول التي تسعى للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة، لكنها قالت إن الإصدارات الجديدة ستتجاوز تلك المستحقة.
وذكر التقرير أن القطاع يدرس سبلا لتعزيز تنافسيته وجاذبيته لتمييز نفسه عن سوق أدوات الدين التقليدية، ومنها تبسيط الإجراءات والمنتجات لاجتذاب مصدرين جدد.
وقالت الوكالة إن تنفيذ رؤية 2030 في السعودية والنمو المستمر في القروض العقارية دعما أداء القطاع في 2022 وتوقعت أن يواصل أداء النظام المصرفي السعودي المساهمة في جزء كبير من نمو صناعة التمويل الإسلامي.

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