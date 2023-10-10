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زين تك تشارك بابتكاراتها التكنولوجية في جيتكس

10/10/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «زين تك» ZainTECH - المزود الإقليمي للحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين - عن مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال» في دبي، الحدث التكنولوجي الأبرز في أسواق المنطقة الذي يجمع نخبة من أشهر شركات التكنولوجيا لتحسين مستوى الاقتصاد والأعمال بقوة الابتكارات التكنولوجية.
وكشفت الشركة التي تقدم أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة لمنصات الحلول والخدمات الرقمية في المنطقة عن أنها ستشارك بجناح (C10- قاعة21) مميز يبرز مكانتها الإقليمية كشركة تقنية محفزة لتحويل قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية بالخدمات المميزة والحلول المدارة.
وأوضحت الشركة الأسرع نموا في تقديم خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، خدمات البيانات، الحلول الرقمية، والطائرات من دون طيار والروبوتات، أنها تركز على تنفيذ التقنيات الناشئة، والاستدامة لتمكين قاعدة عملائها من المؤسسات بتقنيات وحلول تواكب التطور في الأعمال والطلب المتزايد مستقبلا.
وأكدت ZainTECH أنها ستستعرض في جناحها الخاص الذي يضم قطاعات خدماتها التكنولوجية المبتكرة - بشكل يعكس مفهومها الخاص بخلق مستقبل رقمي مستدام - خططها ورؤيتها الشاملة في دعم بيئة الأعمال، والحلول الإبداعية، مبينة أنها بوصفها مزودا إقليميا رائدا للحلول الرقمية المتكاملة، فإنها تلعب دورا مؤثرا عندما يتعلق الأمر بتوليد تأثيرات اقتصادية إيجابية.
وأفادت الشركة بأنها في ظل التنوع الحاصل في أساليب الحياة والتنمية الاقتصادية، وبيئة الأعمال الآخذة في النمو، فإنها تعمل على توفير الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، إذ توفر منصات ZainTECH حاضنات متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، خدمات البيانات، الحلول الرقمية، والطائرات من دون طيار والروبوتات.
وتعليقا على المشاركة الافتتاحية لشركة ZainTECH في معرض GITEX Global، علق أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة ZainTECH، قائلا: «توفر لنا المشاركة في GITEX Global منصة استثنائية لعرض أحدث ابتكاراتنا التكنولوجية، والتواصل مع خبراء الصناعة، وإقامة اتصالات قيمة مع العملاء والشركاء المحتملين من جميع أنحاء العالم. إنها فرصة لاستعراض رؤيتنا وخططنا الاستراتيجية التي نحرز فيها نموا على مستوى عملياتنا البينية، وتوسعاتنا في صفقات الاستحواذ التي ننفذها في أسواق المنطقة».
الجدير بالذكر أن شركة ZainTECH تستهدف تمكين العملاء من تبني التقنيات الحديثة التي تتناسب مع وتيرة الحياة، وتجاوز التطلعات والرغبات لمواكبة تطورات بيئة الأعمال استعدادا للمستقبل، فهي تضع التميز الرقمي والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية لقاعدة عملائها في قمة أهدافها الاستراتيجية، فهي منذ انطلاقها في العام 2021 ككيان تكنولوجي لمجموعة زين - شركة الاتصالات الأبرز في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا - وهي تتوسع في اقتناء وجلب الإبداعات الرقمية التي تضمن توفير حلول مستدامة لضمان نمو الأعمال.
وكشفت الشركة عن أن هذا التوجه الاستراتيجي يبرزه مسار الاستحواذات التكنولوجية التي نفذتها خلال هذه الفترة القصيرة، مبينة أنها استحوذت على شركة Adfolks المتخصصة في الخدمات السحابية وتطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، إذ ينظر إلى شركة Adfolks باعتبارها من الكيانات الناشئة المتخصصة في الخدمات السحابية ومشاريع البنية التحتية الرقمية، حيث نجحت في نشر سلسلة مبتكرة من الخيارات التي شملت خدمات PaaS، كما أنها شريك مدار لـ Microsoft Azure Cloud، وشريك مختار لـ AWS ولديها شراكة استشارية مع GCP، واكتسبت عملياتها مؤخرا مزيدا من الزخم في البنية التحتية الحديثة، الأمان، التعلم الآلي، والبيانات.
وبينت أنها سبقت هذه الخطوة بالاستحواذ على شركة BIOS Middle East، وهي شركة رائدة في توفير خدمات السحابة الخاصة المدارة في المنطقة، حيث تخدم من خلال تواجدها الإقليمي في الإمارات، السعودية، وعمان، أكثر من 300 عميل عالمي وإقليمي، حيث تقوم بتقديم الخدمات المدارة والحلول السحابية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وفقا لمؤشرات الأداء العالية والمحددة في اتفاق مستوى الخدمة، ويوفر أكثر من 140 متخصصا في BIOS خدمات متعددة كالـ CloudHPT وAmazon Web Services وMicrosoft Azure والوصول المدار إلى السحابة المتعددة والأمان كخدمة والبنية التحتية كخدمة والتعافي من الكوارث كخدمة.
240 مليون معاملة دفع في 5 سنوات
أكدت الشركة أن استراتيجية التوسع التي تقوم بها دفعت بمحفظة خدماتها إلى مراكز أفضل في الخدمات السحابية، مشاريع البنية التحتية، والبيانات، لتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة بقائمة خيارات واسعة في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، إذ نجحت ZainTECH في تعزيز قدراتها في خدمات الحوسبة السحابية الشاملة، وتزويد قاعدة عملائها بالخدمات الاستشارية والمهنية والمدارة، لتسريع عمليات التحول في القطاع الرقمي.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن جناح شركة ZainTECH سيستعرض الكيانات ذات التوجه الرقمي التابعة لمجموعة زين، حيث ستكون هناك الخدمات والحلول التكنولوجية للمزود الإقليمي للخدمات الرقمية Dizlee (منصة واجهة برمجة التطبيقات API) إذ تقدم شركة Dizlee الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي، وتملك هذه الشركة شراكات عالمية مع أكثر من 30 مزودا عالميا لخدمات OTT والحلول التي تقدم أكثر من
100 ابتكار رقمي، ومنذ انطلاقها قبل 5 سنوات قامت الشركة بمعالجة أكثر من 240 مليون معاملة دفع، وستكون هذه الفعاليات في معرض جيتكس فرصة للشركة لاستعراض خبراتها في منصات واجهات البرمجيات الـ API التي تسمح للمطورين الدوليين بالعثور على الأدوات والخدمات المناسبة على الفور، وفتح مصادر إيرادات جديدة من خلال منصات الـ API.
وعلى ناحية أخرى، سيقوم جناح ZainTECH باستعراض منتجات شركة FOO، وهي من الشركات الإقليمية التي توفر خدمات شاملة في الابتكارات التكنولوجية، والاستشارات الرقمية وخدمات تجربة واجهة المستخدم المعروفة اختصارا ب (UI- UX)، علاوة على حلول تطوير التصاميم والتطبيقات ومواقع الانترنت، وخدمات التسويق الالكتروني وحاضنات الأعمال الناشئة، وسيكون هذا الحدث فرصة لتتعرف مجتمعات الأعمال على خدمات FOO في التحول الرقمي الذي قدمته للمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في الأسواق الدولية مثل:Mastercard، Visa، Benefit، Zain Group، PwC،
وMAF، وتشمل منصات FOO المبتكرة حلول التحويلات المالية، المحافظ الرقمية، المعاملات الرمزية، والإقراض المصغر المؤتمت بالكامل، وأخيرا خدمات BNPL.
جناح الشركة «صديق للبيئة» باستخدام مواد معاد تدويرها
تؤكد شركة ZainTECH التزامها بجهود العمل الدولي والإقليمي المشترك بالمحافظة على توفير بيئة آمنة وشاملة، فإنها ستشيد جناحها في هذا المعرض باستخدام مواد معاد تدويرها، مع هياكل مصممة لإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع التزاماتها بأهداف التنمية المستدامة، وحيث تضع الشركة الأم لشركة زين تك (مجموعة زين) الاستدامة في قلب كل ما تقوم به، وحرصها على توفير اتصال هادف يقود التغييرات المنهجية العادلة لتمكين المجتمعات، فإنها ستتخذ من فرصة تواجدها في معرض جيتكس لإطلاق أحدث تقاريرها في قيادة الفكر الذي ستستعرض فيه مبادراتها والتزاماتها بواجبات عقدها الاجتماعي في أسوق الشرق الأوسط وأفريقيا.
يذكر أن فعاليات جيتكس جلوبال ستجمع في هذه النسخة ثماني فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، إذ تمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية، ويعد جيتكس جلوبال منصة للابتكار ويحتضن مجموعة من الفعاليات الرائدة، بما فيها معرض «إكسباند نورث ستار» أكبر فعالية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، و«عالم الذكاء الاصطناعي» المنصة المخصصة لابتكارات الذكاء الاصطناعي، ومؤتمر «ماركيتنغ مينيا»، الذي يركز على أحدث تقنيات التسويق، و«جيتكس إمباكت»، و«إكس فيرس» والهادف إلى دعم مختلف القطاعات في إطار تقنية الميتافيرس.
وتشمل أجندة أسبوع جيتكس للتقنية إطلاق قمة التمويل الرقمي «فينتك سيرج» و«قمة مستقبل البلوك التشين»، التي تتمحور حول أحدث ابتكارات تقنية البلوك التشين للتعاملات الرقمية والعملات المشفرة والويب 3.0 و«جلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين في منطقة الشرق الأوسط.

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