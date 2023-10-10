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الطلب على المباني الذكية يشهد ارتفاعا كبيرا

10/10/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال حسن الرشيدي، المدير العام لشركة زونتل تكنولوجي، إن الطلب على المباني الذكية في الكويت يشهد ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة الوعي المستمر حول التحكم عن بعد في الأجهزة الكهربائية والحفاظ على الطاقة، مشيرا إلى أن العديد من الكويتيين يرغبون في تشييد منازل عصرية ذكية تلبي كافة الاحتياجات وتوفر عناصر الأمن والأمان ويتم إدارتها عن بعد. وذكر الرشيدي في بيان صحافي، ان المبنى الذكي هو مبنى ديناميكي سريع الاستجابة يقدم لمستخدميه الراحة والأداء بتكلفة مالية أقل، كما أنه أهم عامل للانتقال إلى قطاع طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة، فضلا عن تحسين الإنتاجية أثناء ترشيد استهلاك الطاقة وانخفاض انبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل وتقليل الآثار البيئية. واستعرض الرشيدي الخدمات التي تقدمها الشركة للتقنيات الذكية والتي تجعل من المباني أكثر كفاءة وإنتاجية وصحة وراحة وأكثر ارتباطا بالأشخاص الذين يعملون فيها، وان الشركة جاهزة لاستخدامات إنترنت الأشياء حيث تعمل على تطوير المنتجات لتكون في أغلب المجالات التي يحتاج اليها العملاء لرفع جودة الحياة.

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