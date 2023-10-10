Wednesday, 11 October 2023 08:33 GMT

وربة تخريج دفعة في برنامج الأمن السيبراني

10/10/2023 11:02:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل بنك وربة بتخريج دفعة من موظفيه الذين حصلوا على شهادة معتمدة من معهد الدراسات المصرفية في القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الإسلامي بشكل خاص، وذلك استنادا إلى استراتيجيته الرامية الى تنمية وتعزيز القدرات المهنية لقواه العاملة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على رفع فاعلية أداء البنك من خلال تأهيل وتزويد طاقمه بالمعايير الاحترافية العالمية.
وخلال الحفل الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية وحضره ممثلون للإدارات التنفيذية للبنوك الكويتية، تم تخريج عدد من موظفي بنك وربة في مجال الأمن السيبراني (Cyber Security Leaders program) برنامج قادة الأمن السيبراني.
وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي عبدالله الرشيد: «إن الاستثمار في تنمية قدرات وإمكانات موظفينا الذين ننظر إليهم لكونهم العضد الأساسي لنجاحاتنا يتماشى مع خطتنا التدريبية التي تعتمد على تطوير مهارات موظفينا لاسيما العمالة الوطنية، لإعدادهم وتأهيلهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتأدية واجباتهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية وإعطائهم الفرصة لتوسيع آفاقهم المهنية لابتكار حلول وخدمات مصرفية متميزة وفريدة من نوعها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على رضا عملائنا ونمو البنك ونجاحه».
وأشارت الرشيد إلى أن بنك وربة يسعى دائما كفريق واحد إلى أن يكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيه لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث يركز البنك دائما على تأهيل الكوادر الوطنية.

MENAFN10102023000130011022ID1107222319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث