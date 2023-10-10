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الملا أوتوموبيلز تستهل جولتها الجامعية لعرض سيارات EQ الكهربائية من مرسيدس - بنز

10/10/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت مؤخرا، جولتها الجامعية لسيارات EQ الكهربائية في الجامعة الأمريكية في الكويت، وتهدف هذه الجولة إلى عرض المجموعة واسعة من سيارات EQ وتزويد طلاب الجامعة بالمعرفة الكافية عن تكنولوجيا السيارات الكهربائية من مرسيدس-بنز.
وفي سياق التزامها بمبادرات الاستدامة والتوعية، قدم مايكل إسكندر، مدير - إدارة التدريب في الملا أوتوموبيلز - مرسيدس بنز الكويت، عرضا شاملا حول العناصر الفنية لمجموعة السيارات الكهربائية لطلاب الهندسة وأعضاء هيئة التدريس. وتضمن العرض محاضرة تعريفية بالمركبات والعناصر الفنية الخاصة بها في مكان عرض السيارات بالجامعة. ومن خلال المحاضرة حصل طلاب الجامعة في مختلف تخصصاتهم على معلومات قيمة حول أحدث تكنولوجيا السيارات الكهربائية من مرسيدس - بنز. وتعليقا على هذا الحدث، قال ستيف براون، رئيس شركة الملا أوتوموبيلز- مرسيدس-بنز الكويت: «يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة لبدء جولة عرض سيارات EQ في الجامعة الأمريكية في الكويت. ولم يقتصر تركيزنا على تسليط الضوء على عروضنا الاستثنائية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية من مرسيدس- بنز فحسب، بل ركزنا أيضا على توفير المفاهيم التعليمية من خلال عرضنا للعناصر التقنية الرئيسية لسيارات EQ لطلاب الهندسة في الجامعة. ونتطلع إلى مواصلة برنامج التوعية هذا مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الأكاديمية في الكويت قريبا».
وعرضت شركة الملا أوتوموبيلز سيارة EQA الاستثنائية من مرسيدس- بنز، وهي الطراز الجديد لمجموعة السيارات الكهربائية من مرسيدس- بنز. ويعكس تصميمها العصري والمبتكر الفخامة التي تتميز بها علامة مرسيدس- بنز التجارية. وتتميز السيارة بالعديد من وظائف مرسيدس- بنز الاستثنائية، مثل ENERGIZING Comfort
وMBUX (تجربة مستخدم مرسيدس- بنز). تتميز EQA بشبكة المبرد ذات اللوحة السوداء مع النجمة المركزية التي تعد السمة المميزة لمرسيدس- بنز. وهناك ميزة تصميمية أخرى لمجموعة EQ من مرسيدس- بنز وهي شريط الإضاءة المستمر في الأمام والخلف. إضافة إلى سهولة قيادة EQA في استخدامها بشكل يومي، تتوافر الميزة القياسية للملاحة بالذكاء الكهربائي التي بدورها تحسب أسرع طريق إلى الوجهة المحددة. وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى، يسمح النظام بأي توقفات ضرورية للشحن بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، مثل تضاريس الطرق والطقس.

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