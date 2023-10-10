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المتحدة لإدارة المرافق تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق

10/10/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهودها الدؤوبة لتوفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الابتكار، نظمت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وبالتعاون مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية ورشة عمل حصرية حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة المرافق.
وأفادت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في بيان صحافي، أن ورشة العمل جاءت ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز مهارات موظفيها وتطويرهم المهني وتوجيه الجهود نحو تبني أفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تدفع عجلة نمو وتطور واستدامة قطاع إدارة المرافق في الكويت والمنطقة.
وفي هذا السياق، صرح ابراهيم عبداللطيف، المدير التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، بأن ورشة العمل تناولت كيفية استخدام التكنولوجيا للمساهمة في تحقيق الأهداف المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على مساهمة الشركة في تحسين البيئة والمجتمع والاستدامة.
وأوضح عبداللطيف أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الكبير الذي يشهده قطاع إدارة المرافق عبر التوسع في تقنيات إنترنت الأشياء والواقع المعزز وإدارة المباني عن بعد، لتلبية احتياجات مواقع العمل الحديثة والمرنة، اصبح من الضروري التركيز على تدريب الكوادر البشرية التي تلعب دورا كبيرا في تشغيل الكثير من تلك التقنيات.
واختتم ابراهيم عبداللطيف حديثه قائلا: «تعتزم الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) تقديم هذه الفرصة التعليمية للمزيد من موظفيها بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، والمساهمة في تحسين الخدمات التي تقدمها للمجتمع والبيئة التي تنشط فيها، وتعكس هذه الورشة التزام الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وتسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي دائم». من جانبها، أعربت م.مها البغلي، المدير التنفيذي لشركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، عن سعادتها لتنظيم ورشة العمل التي نجحت في تعريف المشاركين بأساسيات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن تطبيقه في مجال إدارة المرافق بشكل فعال، مبينة أنه تم تدريب المشاركين على كيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الضخمة لتحسين أداء الخدمات وتحسين الكفاءة العامة.

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