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الخليج يعد الشباب لسوق العمل

10/10/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار شراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، وضمن جهوده المتواصلة لدعم وتحفيز الشباب، شارك بنك الخليج في الندوة التي نظمتها الجمعية مؤخرا تحت عنوان «محادثات إنجاز»، بحضور رئيسة وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش.
واستهدفت الندوة تقديم نماذج نجاح تلهم وتحفز الشباب على الانخراط في سوق العمل، من خلال استعراض رحلة العديد من المسؤولين والقياديين وتجاربهم في مرحلة ما بعد التخرج، ومسيرتهم المهنية، بداية من التقديم على الوظائف وحضور المقابلات، واتخاذ القرار السليم بشأن الخيارات المتاحة، وصولا إلى مناصب قيادية في القطاع الخاص. واستعرضت العويش خلال الندوة، مسيرتها العلمية والمهنية أمام الشباب المقبلين على سوق العمل، وقامت بالإجابة عن الأسئلة التي طرحوها، مشيرة إلى الفروقات الكبيرة ما بين الحياة الجامعية والعملية، وكيفية الانتقال السلس من مرحلة إلى أخرى. وأشارت إلى أنها ضمن ثمرات تجربة بنك الخليج الرائدة في تمكين المرأة، والتي ساهمت في وصول العديد من النساء إلى مناصب قيادية، حيث بلغت نسبتهن 28% من إجمالي تلك المناصب، وهي من أكبر النسب في القطاع المصرفي الكويتي. تأتي مشاركة بنك الخليج في إطار الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع جمعية إنجاز على مدى 17 عاما، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لشباب الثانوي والجامعة، تنطلق من مساعي البنك المتواصلة في دعم الشباب الكويتي، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية 2025، ورؤية الكويت 2035.

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