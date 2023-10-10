تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي أولوية عاجلة



لتعجيل تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 على رأسها المنطقة الاقتصادية الشمالية تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية عالمية وتنمي دور الكويت لما بعد النفط

علي إبراهيمشدد تقرير حكومي حصلت عليه «الأنباء» على أهمية الاستعجال في تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي بالكويت، وحل التحديات التي تواجه المشاريع التنموية على وجه السرعة، بالإضافة إلى الاستعجال في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بمحاورها الـ5 وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الشمالية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية على مستوى عالمي لجذب استثمارات خارجية وتنمية دور الكويت لما بعد النفط في الاقتصاد العالمي.ودعــــا التقرير الخــاص بسيناريوهات أسعار النفط المستقبلية وتأثيرها على أداء الاقتصاد الكويتي حسب الاستثمار الحكومي ومساهمة القطاع الخاص 2020 - 2026 الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى إعادة تشكيل الدور الحكومي من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة من أجل خلق بيئة مشجعة وعادلة للمواطنين والأعمال التجارية، وتطوير المسار نحو تحقيق رخاء مستدام طويل المدى من خلال اقتصاد متوازن بقيادة القطاع الخاص، وتزويد وتمكين المواطنين والمقيمين من المهارات والحوافز للمشاركة والازدهار في القطاع الخاص.وذكر التقرير أن السيناريوهات المستقبلية لأسعار النفط العالمية تعد تذكيرا لمدى خطورة عدم السعي إلى تنويع إيرادات الدولة وإشراك القطاع الخاص بها، وذلك حتى لا يدخل الاقتصاد الكويتي في عجوزات مستقبلية قادمة، ونوه بأهمية توجيه أصحاب القرار في الدولة لكل من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وتحفيزهم لتقديم مبادرات تنموية خلاقة ذات عائد اقتصادي مستدام، مع اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتحقيق رؤية الكويت 2035.وشدد التقرير على ضرورة تعاون شركاء التنمية وكل المواطنين في تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز حكومي مؤسسي داعم.واستعان التقرير بنموذج الاقتصاد الكلي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إذ تم تطبيق 3 سيناريوهات لأسعار النفط المستقبلية مع افتراض تقديرات موحدة لحجم إنتاج النفط الكويتي وتقدير آثارها على الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط حسب الاستثمارات الحكومية ومساهمة القطاع الخاص كالتالي:السيناريو الأول (المبدأ الواقعي): افتراض أسعار النفط الخام العالمية لعام 2023 عند 70 دولارا للبرميل واستمرار انخفاضه بمعدل 2 دولار سنويا.السيناريو الثاني (السيناريو المتفائل): افتراض أسعار النفط الخام العالمية لعام 2023 عند 80 دولارا للبرميل، واستمرار ارتفاعه على المدى المتوسط بنحو 10 دولارات.السيناريو الثالث (السيناريو المتشائم): افتراض أسعار النفط الخام لعام 2023 عند 60 دولارا للبرميل واستمرار انخفاضه على المدى المتوسط بنحو 10 دولارات سنويا.وأظهر ملخـــص نتائـــج السيناريوهات عن متوسط السنوات التقديرية عند تطبيق السيناريوهات 2023-2026 جاءت بافتراض ثبات حجم إنتاج النفط اليومي عند 2.706 مليون برميل يوميا لتظهر النتائج كالتالي:السيناريو الأوليفترض السيناريو الأول متوسط سعر خام برنت العالمي ٦٧ دولارا للبرميل وهو ما بلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 43.66 مليار دينار، والإنفاق العام 1.27 مليار دينار، والإنفاق الخاص 21.12 مليار دينار، فيما بلغ معه حجم الاستثمار الحكومي 8.62 مليارات دينار، وبلغ صافي الصادرات 3.64 مليارات دينار، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 37%.وخلال عام 2023 أظهر السيناريو الأول أن حجم الإنفاق الحكومي سيبلغ 9.454 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 18.96 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 9.18 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 3.4 مليارات دينار.أما في 2024 فسيبلغ حجم الإنفاق الحكومي 10.5 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 20.9 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 8.12 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 4.16 مليارات دينار.وفي 2025 قدرت حجم الإنفاق الحكومي بـ 10.4 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 21.7 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 8.34 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 3.8 مليارات دينار.ولجهة 2026 فإن حجم الإنفاق الحكومي سيبلغ 10.6 مليارات دينار، فيما ستبلغ قيمة الإنفاق الخاص 22.8 مليار دينار، وستبلغ قيمة الاستثمار الحكومي 8.83 مليارات دينار، بينما ستبلغ قيمة صافي الصادرات 3.2 مليارات دينار.السيناريو الثانيافترض السيناريو الثاني متوسط سعر 95 دولارا لخام برنت، وهو ما بلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 53.52 مليار دينار، والإنفاق العام 15.09 مليار دينار، والإنفاق الخاص 20.56 مليار دينار، فيما بلغ معه حجم الاستثمار الحكومي 9.17 مليارات دينار، وبلغ صافي الصادرات 8.69 مليارات دينار، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 32%.وفي 2023 افترض السيناريو الثاني أن يبلغ الإنفاق الحكومي 13.63 مليار دينار، والإنفاق الخاص 18.72 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 9.5 مليارات دينار، وصافي الصادرات 5.17 مليارات دينار، أما في 2024 فيصل الإنفاق الحكومي إلى 14.7 مليار دينار، والإنفاق الخاص 20.13 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 8.14 مليارات دينار، وصافي الصادرات 7.59 مليارات دينار.وفي 2025 يسجل الإنفاق الحكومي 15.47 مليار دينار، والإنفاق الخاص 21.04 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 8.94 مليارات دينار، وصافي الصادرات 9.88 مليارات دينار، وفي 2026 بلغ الإنفاق الحكومي 16.5 مليار دينار، والإنفاق الخاص 22.36 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 10.1 مليارات دينار، وصافي الصادرات 12.12 مليار دينار.السيناريو الثالثافترض السيناريو الثالث متوسط سعر خام برنت عند 45 دولارا للبرميل، ما بلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 35.68 مليار دينار، والإنفاق العام 12.14 مليار دينار، والإنفاق الخاص 19.6 مليار دينار، فيما بلغ معه حجم الاستثمار الحكومي 6.23 مليارات دينار وبلغ صافي الصادرات (-2.3) مليار دينار فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 43%.وفي 2023 افترض السيناريو الثالث أن يبلغ الإنفاق الحكومي 11.18 مليار دينار، والإنفاق الخاص 17.17 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 6.8 مليارات دينار، وصافي الصادرات (396) مليون دينار، أما في 2024 فيصل الإنفاق الحكومي إلى 12.74 مليار دينار، والإنفاق الخاص 19.7 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 6.23 مليارات دينار، وصافي الصادرات (528) مليار دينار.وفي 2025 يسجل الإنفاق الحكومي 12.4 مليار دينار، والإنفاق الخاص 20.3 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 8.945.97 مليارات دينار، وصافي الصادرات (2.79) مليار دينار، وفي 2026 بلغ الإنفاق الحكومي 12.24 مليار دينار، والإنفاق الخاص 21.22 مليار دينار، والاستثمار الحكومي 5.9 مليارات دينار، وصافي الصادرات (5.5) مليارات دينار.