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البورصة تعوض بعض خسائرها وتربح 130 مليون دينار

10/10/2023 11:02:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
استعادت بورصة الكويت نشاطها الإيجابي بعد امتصاص صدمة الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وحققت مكاسب سوقية تقدر بمكاسب 130 مليون دينار تمثل 0.3% ليصل الإجمالي إلى 39.303 مليار دينار ارتفاعا من 39.173 مليار دينار أول من امس، لتعوض بعضا من خسائرها على مدار جلستي الأحد والاثنين الماضيين.
وشهدت الجلسة تحركات شرائية للأسهم القيادية بعد تراجع أسعارها لمستويات مشجعة على الاقتناء ليحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنهاية جلسة امس بنسبة 0.4% بإضافة 31 نقطة ليصل إلى 7262 نقطة.
في المقابل، استمرت عمليات التصريف للأسهم الصغيــــرة والمتوسطـة ليستمر تراجع مؤشر السوق الرئيسي، خاسرا 1.2 نقطة بنسبة 0.02% ليصل إلى 5512 نقطة، وحقق المؤشر العام مكاسب بـ 22 نقطة تشكل 0.3% ليصل إلى 6651 نقطة.
في المقابل، تراجعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 15.8% بمحصلة بلغت 33 مليون دينار مقابل 48.8 مليون دينار في أول من أمس، واستمر تركز السيولة حول اسهم «بيتك» الذي حل بالصدارة بـ 7.4 ملايين دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ 3.3 ملايين دينار، تلاه سهم «ايفا فنادق» بـ 1.5 مليون دينار، ثم سهم «مزايا» بـ 1.4 مليون دينار، وسهم «بوبيان» بـ 1.3 مليون دينار.
كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 19% بكميات اسهم 158 مليون سهم مقابل 195 مليون سهم بجلسة أول من امس، وجاء سهم «مزايا» بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 24.9 مليون سهم.
وسجلت أسهم 59 شركة ارتفاعا بجلسة امس، مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 35 شركة، وقاد مؤشرات السوق امس للارتفاع 6 قطاعات، تصدرها «التكنولوجيا» بارتفاع 2.3%، تلاه «منافع» بـ 1.1%.

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