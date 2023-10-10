%85 قفزة في إيرادات الفوائد للبنوك إلى 3 1 مليارات دينار بفضل ارتفاع الفائدة



«الوطني» في الصدارة من حيث قيمة محفظة القروض والتمويل بقيمة 21.56 مليار دينار

مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل الإسلامي للبنوك ارتفعت بـ 197% لتسجل 1.79 مليار دينار

ارتفاع العائد على محفظة القروض لقطاع البنوك إلى 7.87% للنصف الأول من 2023 نمو إيجابي نسبته 10.3% في محفظة التمويل الإسلامي لبنك وربة لتسجل 3.4 مليارات دينار

المحلل الماليسجلت محفظة القروض الإجمالية للبنوك الكويتية المدرجة في البورصة نهاية شهر يونيو 2023 نحو 71.85 مليار دينار وبارتفاع نسبته 2% عن نهاية عام 2022 حين سجلت 70.46 مليار دينار، ومن الملاحظ تباطؤ في نسبة نمو القروض لبعض البنوك مع نمو بالسالب لبعضها الآخر خلال النصف الأول من عام 2023 باستثناء بنك وربة الذي سجل نموا إيجابيا نسبته 10.3% في محفظة التمويل الإسلامي لديه لتسجل 3.45 مليارات دينار، وشكلت حصته من محفظة القروض ومحفظة التمويل للقطاع المصرفي الكويتي 4.8% نهاية شهر يونيو 2023.وحقق بنكا الخليج والأهلي الكويتي خلال النصف الأول من السنة نموا إيجابيا بمحفظة القروض نسبتها 6.3% و6% على التوالي لتسجل 5.17 مليارات دينار لبنك الخليج (حصة سوقية نسبتها 7.2%) و4.28 مليارات دينار للبنك الأهلي الكويتي (حصة سوقية نسبتها 6%) وذلك نتيجة التركيز على القروض الاستهلاكية، أما بنك الكويت الوطني فلايزال في الصدارة من حيث قيمة محفظة القروض والتمويل لديه التي بلغت 21.56 مليار دينار بنسبة نمو 2.7% خلال النصف الأول من السنة وبحصة سوقية بلغت 30% بينما بلغت محفظة التمويل الإسلامي لبيت التمويل الكويتي 19.1 مليار دينار وبنسبة نمو 1.4% وحصة من الإجمالي نسبتها 26.6%، أما بنك بوبيان فقد حافظ على معدلات نمو متوسطة خلال النصف الأول من عام 2023 نسبتها 3.1% لتسجل محفظة التمويل 6.09 مليارات دينار وبحصة سوقية 8.5% من إجمالي محفظة القروض للقطاع المصرفي.هذا، وقد بدأ تأثير الارتفاع في أسعار الفائدة (سعر الخصم 4.25%) بالظهور في بيانات الدخل للبنوك خلال النصف الأول من عام 2023 حيث ارتفعت إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي للقطاع المصرفي بنسبة 85% لتسجل 3.1 مليارات دينار بالمقارنة بـ1.67 مليار دينار في النصف الأول من عام 2022 مما يدل على كلفة الاقتراض، وبالتالي ارتفاع معدل العائد على محفظة القروض للقطاع من 6.35% لعام 2022 إلى 7.87% للنصف الأول من عام 2023 (آخر 12 شهرا) بعد ان سجلت 5.07% في عام 2021 واستفادت جميع البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض. أما معدل العائد على الأصول المدرة للفوائد فقد ارتفع إلى 5.74% في النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة بـ 4.50% للقطاع في عام 2022.أما مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل الإسلامي للبنوك فقد ارتفعت بالمقابل بنسبة 197% لتسجل 1.79 مليار دينار في النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة مع 603 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2022 وبالتالي ارتفاع معدل كلفة التمويل cost of funding للقطاع إلى 3.41% من 2.12% لعام 2022 و1.31% لعام 2020.وبالتالي، ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع بنسبة 22% لتسجل 1.3 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة ومعها تحسن هامش صافي الفائدة Net Interest Margin للقطاع إلى 2.7% من 2.56% لعام 2022.