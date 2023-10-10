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57 4 مليون دينار مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية في 9 أشهر

10/10/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الاماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2023 بقيمة 682.47 مليون درهم اماراتي ما يعادل 57.47 مليون دينار، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 808.76 ملايين درهم ما يعادل 68.11 مليون دينار، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 126.29 مليون درهم اماراتي ما يعادل 10.63 ملايين دينار.
وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الاماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 140.03 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 11.79 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 112.92 مليون درهم ما يعادل 9.51 ملايين دينار، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 27.11 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 2.28 مليون دينار).
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي بقيمة 6.41 مليارات درهم (ما يعادل 539 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 4.67 مليارات درهم (ما يعادل 393 مليون دينار)، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.74 مليار درهم (ما يعادل 146 مليون دينار).
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 657.49 مليون درهم (ما يعادل 55.37 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 775.55 مليون درهم (ما يعادل 65.31 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر الماضي 118.06 مليون درهم (ما يعادل 9.94 ملايين دينار).

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