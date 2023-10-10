جونيبر نتوركس توسع حلها الجديد الذي يعزز تجارب المشغلين لتسهيل تثبيت وتشغيل مراكز بيانات البنى التحتية

(MENAFN
- Golin Mena) حل "أبسترا" من "جونيبر نتوركس" يوفر إمكانية التدفق الجاهز من جهات بيع متعددة وجمع البيانات المحسنة والتمثيل الصوري والتخصيص المؤتمت مع منصة "تيرافورم" لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والخبرة
[سانيفيل - كاليفورنيا، 10 أكتوبر 2023] - أعلنت "جونيبر نتويركس" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (JNPR)، والشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عن إمكانات حل "جونيبر أبسترا" (Juniper®Apstra®)، الجديد الذي يعزز تجارب المشغلين لتسهيل نشر وعمليات مراكز بيانات البنى التحتية. ومن خلال تقديم ميزات مركز البيانات الجديدة ذات التجربة الأولى، بما في ذلك جمع البيانات المبسطة وتصورها عبر قواعد بيانات الرسم البياني، وتدفق البيانات الأكثر إحكامًا من المحولات متعددة والتزويد الآلي عبر Terraform، يستطيع عملاء "جونيبر" مواصلة الاستفادة من "أبسترا" لاتخاذه الحل الأول لضمان الشبكات القائمة على النوايا أو الأنماط ومراكز البيانات المؤتمتة، مع الحصول على المزيد من إمكانات الإدارة التي تساعد على إكساب مراكز البيانات الخاصة المزيد من المرونة وسرعة العمل كبنية تحتية قائمة على السحابة.
ولا تزال قيود الميزانية ونقص المهارات والتعقيد المتزايد تسهم في زيادة الحاجة إلى عمليات مراكز البيانات المؤتمتة. وباعتباره الحل الرائد في الشبكات القائمة على النوايا، يوفر "جونيبر أبسترا" قيمة استثنائية من خلال أتمتة والتحقق من صحة تصميم ونشر وتشغيل شبكات مراكز البيانات متعددة مصادر البيع. ويوفر الحل ذاته أيضاً مصدراً واحداً لتوفير البيانات للتنبؤ بالعمليات الجارية، كما يقوم بتحليلها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. وبفضل الإصدار الأخير من هذا الحل، يحصل عملاء "جونيبر" وشركاؤها على قيمة أكبر، بما في ذلك ما يلي:
• جمع البيانات وتمثيلها صورياً بطريقة بسيطة: بالاعتماد على قاعدة الرسوم البيانية القوية والفريدة من نوعها من "أسترا"، يمكن للمستخدمين الآن تخصيص مجسات التحليلات القائمة على النوايا بسهولة للقياس عن بعد ورؤية عمليات الشبكة، ومن ثم استكشاف البيانات وتمثيلها صورياً بسهولة، وذلك باستخدام واجهة استعلام قاعدة البيانات الجديدة المضمنة في حل (Apstra 4.2.0). وتتيح واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، والتي لا تتطلب تعليمات برمجية للمستخدمين الجدد، إمكانية الاستعلام عن قاعدة البيانات واستكشافها بسهولة، مع السماح للمستخدمين ذوي الخبرة كتابة استعلامات رسومية مخصصة.
• رؤية كاملة للشبكة مع بيانات التدفق المتكاملة: توفر بيانات التدفق ذات المصادر المتعددة من خلال حل "أبسترا" رؤية تفصيلية للتحليل العميق والرؤى والأفكار حول تدفقات حركة التطبيقات التي تمر عبر الشبكة من دون تعقيد وبلا تكلفة عند استخدام نظام مراقبة منفصل. وعندما يتم ربطها بميزات القياس عن بعد والتحليلات التي يوفرها حل "أبسترا"، تساعد هذه الإمكانات على تبسيط وتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتمكين إدارة الأداء بشكل أفضل، والتخطيط للقدرة الاستيعابية والتحكم في التكاليف، وتحسين مستويات الأمن والامتثال، بغض النظر عن جهة البيع.
• التزويد الآلي والمبسط للشبكة باستخدام منصة "تيرافورم": يمكن للشركات التي تستخدم حالياً منصة "تيرافورم Terraform للبنية التحتية كرمز (IaC) لغرض أتمتة عمليات نشر السحابة العامة الخاصة بها، الاستعانة بجهة توفير هذه المنصة لاستخدام حل "أبسترا" من أجل إتمام عملية الترتيب تلقائياً إلى مركز البيانات عبر الحل ذاته، من دون الحاجة إلى أي برمجة لواجهة برمجة التطبيقات (API). وتعمل منصة "تيرافورم" وحل "أبسترا" معاً على تسريع تقديم الخدمات الجديدة من خلال تبسيط عمليات الشبكة، ما يمنح المؤسسات حل مركز البيانات المصمم على نحو يحاكي بساطة السحابة وسرعتها.
وعندما يتم الجمع بين هذه الميزات مع قدرات الشبكات الحالية القائمة على النوايا من "أبسترا"، و "تصاميم جونبير المحدثة"، يكون بمقدور المؤسسات تبسيط وتوحيد البنى المعمارية لمراكز البيانات من أجل التوصّل إلى كفاءات بأعلى المقاييس. وتعمل هذه الإمكانات الحديثة على تعزيز رؤية "ابسترا" لإدارة دورة حياة مركز البيانات بالكامل، مع تقديم الدعم من جهات متعددة، بالاعتماد على أساس شبكي قوي قائم على النوايا.
وقال منصور كرم، نائب رئيس إدارة المنتجات في "جونيبر نتوركس": "نتيجة تزايد طلبات الأعمال، تحتاج المؤسسات إلى حلول سهلة الاستخدام وبديهية لتمكين متخصصي تكنولوجيا المعلومات من إدارة مراكز البيانات بأقصى قدر من الجدارة من خلال التخلص من التعقيد. وبناءً على التزامنا بشبكات مراكز البيانات سهلة الاستخدام التي تعطي الأولوية للأتمتة والسرعة، تتيح قدرات حل "ابسترا" الجديد تصميم السحابات الخاصة ونشرها وتشغيلها ببساطة، في الوقت الذي تكون فيها ملائمة بطريقة مرنة لعمليات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة على نطاق أوسع".
تعتبر منصة "تيرافورم" علامة تجارية مسجلة وأحد منتجات شركة البرمجيات السحابية "هاشيكورب" HashiCorp. وتعد "جونيبر نتوركس" هي أحد الشركاء في تحالفاتها.
-انتهى-
MENAFN10102023005513012199ID1107222281
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.