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السويد تحظر محركات الديزل والبنزين في وسط العاصمة ستوكهولم أواخر 2024

10/10/2023 10:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن يتم حظر السيارات التي تعمل بمحركات البنزين أو الديزل من جزء كبير من وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اعتبارا من 31 ديسمبر 2024.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" والإذاعة العامة السويدية "إس في تي" الثلاثاء أن إدارة المدينة وافقت على تنفيذ الحظر في 20 حيا داخل المدينة.

والهدف هو خلق بيئة ذات مستويات هواء أفضل وضوضاء أقل، حسبما قال عضو مجلس النقل لارس سترومجرين لـ "إس في تي".

وسيتم إدخال ما يسمى بالمنطقة البيئية من الفئة 3 في منطقة تحددها الطرق الرئيسية الأربعة المحيطة بوسط ستوكهولم ، كونجسجاتان وبيرجر جارلسجاتان وهامنجاتان وسفيافاجن.

وداخل هذه المنطقة، سيتم السماح فقط بسير السيارات الكهربائية ومركبات الغاز منخفضة الانبعاثات. وستكون هناك استثناءات معزولة، على سبيل المثال لخدمات الرعاية والأمن والشرطة وسيارات الإسعاف. كما أن الدراجات النارية والدراجات البخارية معفاة أيضا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال تصنيف المنطقة هذا في السويد.

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