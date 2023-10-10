متعاملون: مصر اشترت 480 ألف طن من القمح الروسي بالأمر المباشر

قال متعاملون لرويترز إنه يٌعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت الثلاثاء نحو 480 ألف طن من القمح الروسي بالأمر المباشر من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية يونايتد جرين كومباني (أو.زد.كيه).

وتوقع المتعاملون شحن القمح في شهري نوفمبر وديسمبر ، وقدروا سعر الطن بنحو 265 دولارا تسليم متن السفينة، على أن يكون الدفع بخطابات ضمان مدتها 270 يوما.

وسبق أن قدر المتعاملون الكمية بنحو مليون طن لكن عدلوها لاحقا إلى 480 ألفا على ثماني شحنات زنة كل منها ستين ألفا.

ومن غير الواضح ما إذا كان السعر هذا أقل من الحد الأدنى غير الرسمي للسعر الذي حددته الحكومة الروسية لتهدئة أسعار الطحين المحلية.

وقال المتعاملون إن هناك أسعارا دنيا مختلفة للمبيعات بالأمر المباشر وفي المناقصات العامة، وإن الأسعار تختلف أيضا حسب الشهر ونسبة البروتين في القمح.

وأفاد متعامل بأن من المعتقد أن الحد الأدنى للسعر لشهر نوفمبر تشرين الثاني سيبلغ 270 دولارا للطن.

وقال "من الصعب حقا تخمين ما إذا كان الحد الأدنى للسعر قد فُرض بشكل صارم لخفض الصادرات".

وأضاف "قد تنخفض الصادرات الروسية، لكن من المرجح أن تظل كبيرة للغاية".

وثبت أن الحد الأدنى للسعر غير الرسمي يمثل عائقا أمام الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال متعاملون إن وزارة الزراعة الروسية منعت الشهر الماضي بيع 480 ألف طن من القمح الروسي لمصر بالأمر المباشر، لكون السعر أقل من الحد الأدنى للسعر على ما يبدو.

ولم ترد هيئة السلع التموينية و(أو.زد.كيه) بعد على طلب للتعليق.