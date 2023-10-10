مواي تاي الأردن يحصد 5 ميداليات في بطولة العالم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حقق المنتخب الوطني للمواي تاي للشباب والشابات ٥ ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة و٣ ميداليات برونزية وذلك في ختام مشاركته في بطولة العالم والتي أقيمت في تركيا بمشاركة اكثر من ١١٠ دولة واكثر من ١٤٠٠ لاعب ولاعبة.
ونجح اللاعب محمد عليان في نيل الميدالية الذهبية وتحققت الميدالية الفضية من خلال اللاعبة، قمر المناصير (واي كرو) وجاءت الميداليات البرونزية الثلاث عبر كل من سعد أبو صفية وعبدالله أبو زنيمة وريم رمزي.
MENAFN10102023000151011027ID1107222169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.