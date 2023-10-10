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البيت الأبيض : 20 أمريكيا أو أكثر مفقودون بعد هجوم حماس على إسرائيل

10/10/2023 7:24:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الثلاثاء إن 20 أمريكيا أو أكثر فقدوا بعد الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع والذي خلف مئات القتلى.

وقال سوليفان إنه من غير المعروف عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين والمحتجزين رهائن.

وأضاف لصحفيين "نعتقد أن هناك 20 أمريكيا أو أكثر مفقودين في هذه المرحلة، لكنني أريد أن أؤكد وأشدد على أن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك 20 رهينة أمريكية أو أكثر. هذا فقط هو عدد المفقودين حاليا".

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البيت الأبيض : 20 أمريكيا أو أكثر مفقودون بعد هجوم حماس على إسرائيل

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