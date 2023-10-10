البيت الأبيض : 20 أمريكيا أو أكثر مفقودون بعد هجوم حماس على إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الثلاثاء إن 20 أمريكيا أو أكثر فقدوا بعد الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع والذي خلف مئات القتلى.
وقال سوليفان إنه من غير المعروف عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين والمحتجزين رهائن.
وأضاف لصحفيين "نعتقد أن هناك 20 أمريكيا أو أكثر مفقودين في هذه المرحلة، لكنني أريد أن أؤكد وأشدد على أن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك 20 رهينة أمريكية أو أكثر. هذا فقط هو عدد المفقودين حاليا".
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