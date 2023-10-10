قذائف من سوريا تضرب إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مواقع عسكرية سورية



أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن عددا من القذائف انطلقت من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وإن بعضها سقط في مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا إنه قصف مواقع للجيش السوري ردا على تلك القذائف، واستخدم في الرد المدفعية وقذائف المورتر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية وقذائف مورتر باتجاه سوريا الثلاثاء بعد سقوط عدد من القذائف التي أطلقت من سوريا في مناطق مفتوحة على الأراضي الإسرائيلية.

وكشف

مصدر في جنوب سوريا إن فصيلا فلسطينيا أطلق ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل.

ويثير هذا التطور مخاوف من أن يؤدي العنف إلى حرب أوسع نطاقا، إذ تتبادل إسرائيل إطلاق النار عبر الحدود مع حزب الله اللبناني وتقاتل حركة

(حماس) في غزة.

وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار "باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا". ولم يقدم تفاصيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

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