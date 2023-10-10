لا يوجد مكان آمن فعلياً.. فلسطينيون في غزة : القصف الإسرائيلي نكبة جديدة



يقول فلسطينيون في غزة إن عنف القصف الإسرائيلي جعلهم يشعرون بأجواء "نكبة" جديدة ذكرتهم بحرب 1948 التي أُعلن على إثرها دولة إسرائيل وأدت إلى تشريد جماعي للفلسطينيين حينذاك.

وقصفت إسرائيل اليوم الثلاثاء قطاع غزة بأعنف الضربات الجوية على امتداد صراعها مع الفلسطينيين منذ 75 عاما مما أدى إلى فرار سكان غزة نجاة بحياتهم.

ومن بين الفارين بلستيا العقاد (22 عاما) التي كانت تصور القصص الشخصية عن الحياة تحت القصف وتنشرها على صفحتها على موقع إنستجرام.

وقالت بلستيا إنه لا يوجد مكان آمن فعليا وإنها انتقلت إلى ثلاثة أماكن منذ أمس.

فبعد أن تعرض مسكنها للقصف، لجأت إلى منزل أحد الأصدقاء لكن بعد ذلك تلقت اتصالا بأنه سيتم استهدافه أيضا. وبعد إقامة قصيرة في مستشفى شحنت فيه هاتفها بالكهرباء، توجهت إلى منزل آخر للاحتماء مع الصحفيين.

وقالت عبر مكالمة مصورة من منزل في غزة إنها لم تدرك إلا أمس ما قاله لها جدها عن عام 1948 والنكبة فقبل ذلك لم تكن تشعر حقا بالأهوال التي كان يصورها لها جدها.

وبعد مرور أكثر من سبعة عقود، ما زالت نكبة 1948 جرحا نازفا في قلوب الفلسطينيين لأن الكارثة أدت إلى نزوحهم جماعيا من أراضيهم وحطمت أحلامهم في إقامة دولة.

وفي حرب 1948، فر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، أو طردوا من منازلهم، وحرموا من العودة. واستقر المقام بالكثيرين منهم بالبقاء في الأردن ولبنان وسوريا وظل بعضهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت إسرائيل بالفعل حصارها على غزة وحظرت تماما دخول الغذاء والوقود وقطعت إمدادات الكهرباء. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الثمن الذي ستدفعه غزة "سيغير الواقع لأجيال".

وقال رضوان أبو الكاس، وهو مدرب ملاكمة وأب لثلاثة أولاد، إن منزله المكون من خمسة طوابق في حي الرمال دمره قصف مساء أمس الاثنين.

وقال لرويترز عبر الهاتف إنه لم يتخيل قط أن يصبح منزله مجرد كومة كبيرة من الانقاض.

ويحتمي الكاس وأطفاله الآن في منزل أحد الأصدقاء على بعد بضعة كيلومترات، لكنهم يخشون من تعرضهم لقصف عنيف.

وقال الكاس إن ما حدث في عام 1948 يتكرر وإنها نكبة أخرى.

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