وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة متطورة لإسرائيل وواشنطن تدرس إرسال حاملة طائرات ثانية



أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء عن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أمريكية حديثة ومتطورة حيث تخصص هذه الذخيرة لتمكين جيش الدفاع من توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".

وأضاف: "نشكر الدعم الأمريكي لإسرائيل عامة ولجيش الدفاع خاصة في هذه الفترة المعقدة".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة قد تنشر حاملة طائرات ثانية قرب إسرائيل، لافتة إلى أن ذلك يأتي وسط تصعيد لجهود الجيش الأمريكي "لردع أي قوى إقليمية" عن الانضمام إلى الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت إيزنهاور" والسفن المرافقة لها إلى الشرق الأوسط خلال أسبوعين.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يوم الأحد أن الولايات المتحدة بصدد إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط ردا على هجوم حركة حماس واسع النطاق على إسرائيل.

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