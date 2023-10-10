Wednesday, 11 October 2023 04:05 GMT

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200

10/10/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حول أحدث التقديرات نقلا عن
مسؤولين إسرائيليين بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة حماس وصل إلى 1200 شخص.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، نقلا عن المسؤولين الذين لم تسمهم ، أن أكثر من 200 إسرائيلي آخرين يعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة.

اقرأ أيضاً:


اسرائيل تعلن حصيلة جديدة لقتلى هجوم "حماس" المباغت

شيفرون تعلق تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط

وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة متطورة لإسرائيل وواشنطن تدرس إرسال حاملة طائرات ثانية

الكرملين: الصراع في إسرائيل أكثر من مثير للقلق وقد يمتد إلى خارج المنطقة

ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 926 شخصاً على الأقل

قذائف من سوريا تضرب إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مواقع عسكرية سورية

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 900
شخص بينهم 260 طفلاً و230 امرأة وإصابة 4600

البيت الأبيض : 20 أمريكيا أو أكثر مفقودون بعد هجوم حماس على إسرائيل

فلسطينيون في غزة : القصف الإسرائيلي "نكبة" جديدة

البيت الأبيض: محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن إمكانية توفير ممر آمن للمدنيين في غزة

الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك من معلومات مضللة على إكس بعد هجوم حماس على إسرائيل

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ينتقد فرض حصار شامل على غزة

الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك من معلومات مضللة على إكس بعد هجوم حماس على إسرائيل


MENAFN10102023000110011019ID1107222163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث