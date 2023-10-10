«مالية دبي» تقيم لقاء تعريفياً في افتتاح الدورة الثانية من «فرص»

أقامت دائرة المالية في حكومة دبي، لقاء تعريفياً بمناسبة انطلاق الدورة الثانية من برنامج ((فرص))، الذي يقام ضمن مبادرة ((ماليون)) التي انطلقت وتُنفّذ منذ العام 2012 بهدف رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة. ويُعنى برنامج فرص بتأهيل الخريجين الجدُد من الشباب المواطنين، وإعدادهم لسوق العمل الحكومي والخاص.

حضر اللقاء أعضاء في فريق القيادة بدائرة المالية، والمدربون المشاركون في البرنامج، بجانب المتدربين من الشباب الخريجين في مختلف التخصصات المالية.

ورحّب عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، راعي برنامج فرص، في بداية اللقاء، بالمتدربين من الشباب خريجي الجامعات والكليات المشاركين في البرنامج، مؤكّداً أن النجاح كان حليف الدورة الأولى من البرنامج التي أقيمت العام الماضي، وقال: ((يأتي هذا اللقاء التعريفي انطلاقاً من حرص الدائرة على ترك بصمة إيجابية في المجتمع، واستكمالاً للنجاح الذي تكللت به جهودنا في الدورة الافتتاحية الأولى من ((فرص))، والتي تمّ توظيف جميع الخريجين المنتسبين إليها في عدد من الجهات في الحكومة والقطاع الخاص.

ونتطلّع من خلال هذه المبادرة المجتمعية المهمة إلى تأهيل الخرّيجين وفق الأسس المهنية السليمة ودعمهم في تحقيق طموحاتهم بالوصول إلى سوق العمل والانطلاق في مسيرة مهنية واعدة ترتقي بهم إلى آفاق النجاح، وتجعل منهم قادة المستقبل الماليين في حكومة دبي وخارجها)).

وقالت آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية: ((إن برنامج فرص، يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب المواطنين من خلال التدريب والتأهيل العملي، ودعم توجهات حكومة دبي الهادفة إلى تأهيل المواطنين حديثي التخرج، كما يتسم البرنامج بتقصير المدة الزمنية اللازمة لاكتساب المهارات الوظيفية المطلوبة، كما يفي بأحد جوانب المسؤولية المجتمعية التي تحملها دائرة المالية على عاتقها)).

وأوضحت الجابري: ((برنامج فرص يستمرّ لمدة 12 شهراً، ويُقدَّم على مرحلتين، الأولى تدريب نظري مدته شهران، والثانية تدريب عملي مدته 10 أشهر، ويُمنح المتدربون خلاله مكافأة شهرية. ويشمل البرنامج التدريب النظري والوظيفي في موقع العمل عبر مجموعة مقررات تدريبية حكومية ومهنية وسلوكية، كفيلة بتطوير المهارات الفنية والإدارية لدى المتدربين)).