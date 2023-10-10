«كوليرز»: بيئة الأعمال في دبي تعزز جاذبيتها للشركات الناشئة

سلّط سانكي براساد، مدير الإدارة في شركة كوليرز الهند، خلال حديثه مع مجلة ((كونستراكشن وييك أونلاين))، الضوء على كيف أضحت دبي نقطة الجذب لأصحاب الملايين المهاجرين حول العالم، إضافة إلى اجتذاب بيئة الأعمال في دبي للشركات الناشئة والاستثمارات الكبيرة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية محلياً ودولياً.

وأكدت المجلة أن دبي أضحت نقطة جذب للأفراد والمستثمرين من ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن عقارات سكنية متميزة، جنباً إلى جنب مع نمو النظام البيئي بشكل سريع؛ ما يعيد تشكيل الطلب على المنازل الفاخرة في المدينة.

ويشير براساد إلى أن ((بيئة الشركات الناشئة غذت الطلب على العقارات السكنية الفاخرة))، واصفاً رحلة دبي من الاعتماد على النفط فقط بوصفه مصدراً للاقتصاد إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار بالمذهلة، مضيفاً: ((من الأمور المركزية في هذا التحوُّل رعاية النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة، الذي اجتذب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم)).

وأرجع مدير الإدارة في كوليرز الهند أسباب هذا التحوُّل إلى مساهمة إنشاء المناطق الحرة بشكل كبير في بيئة ريادة الأعمال في دبي.

وبراساد أن ((هذه المناطق توفر مزايا مغرية لأصحاب الأعمال، مثل الملكية الأجنبية 100 %، وإعادة رأس المال والأرباح بالكامل إلى موطنهم الأم، والتحرر من قيود العملة، والإعفاء من ضريبة الشركات، وعمليات تأسيس الشركة المبسطة)).

ويستطرد: ((المناطق الحرة، أيضاً، توفّر بنية تحتية متطورة، ومرافق حديثة، وموارد تكنولوجية متقدمة تدعم نمو الشركات الناشئة وتطورها، كما اتخذت دبي خطوات استباقية لدعم رواد الأعمال من خلال مبادرات مثل مركز دبي للشركات الناشئة، ومسرعات دبي المستقبل)).