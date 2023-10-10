«دي اتش ال» تستحوذ على الأسهم المتبقية في «دانزاس إيه إيه آي - الإمارات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((دي اتش ال جلوبال فورواردينغ))، العالمية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، عن استحواذها على الأسهم المتبقية في دمج ((دانزاس إيه إيه آي - الإمارات)) التابعة لمجموعة الاستثمار التجارية.
حيث يقوم كلا الطرفين بإدارة الشركة من خلال مشروع مشترك منذ عام 1995 وتمتلك مجموعة الاستثمار التجارية 60 % من الأسهم. وفقاً للاتفاقية؛ ومن خلال عملية الدمج هذه؛ سيستفيد عملاء شركة دانزاس إيه إيه آي- وهي شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وخدمات النقل في دبي والإمارات الشمالية، من خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.
وقال مطر حميد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة في مجموعة الطاير: ((في ظل مواصلة دبي ودول مجلس التعاون الخليجي في التطور الاقتصادي، فإننا نؤمن بأن الدمج الكامل لشركة دانزاس في شبكة دي اتش ال سوف يمكنا من أن نكون مزوداً لوجستياً رائداً حقاً في المنطقة)).
MENAFN10102023000110011019ID1107222160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.