«دي اتش ال» تستحوذ على الأسهم المتبقية في «دانزاس إيه إيه آي - الإمارات»

أعلنت ((دي اتش ال جلوبال فورواردينغ))، العالمية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، عن استحواذها على الأسهم المتبقية في دمج ((دانزاس إيه إيه آي - الإمارات)) التابعة لمجموعة الاستثمار التجارية.

حيث يقوم كلا الطرفين بإدارة الشركة من خلال مشروع مشترك منذ عام 1995 وتمتلك مجموعة الاستثمار التجارية 60 % من الأسهم. وفقاً للاتفاقية؛ ومن خلال عملية الدمج هذه؛ سيستفيد عملاء شركة دانزاس إيه إيه آي- وهي شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وخدمات النقل في دبي والإمارات الشمالية، من خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.

وقال مطر حميد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة في مجموعة الطاير: ((في ظل مواصلة دبي ودول مجلس التعاون الخليجي في التطور الاقتصادي، فإننا نؤمن بأن الدمج الكامل لشركة دانزاس في شبكة دي اتش ال سوف يمكنا من أن نكون مزوداً لوجستياً رائداً حقاً في المنطقة)).