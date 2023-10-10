منتدى أسواق الطاقة ينطلق اليوم بالفجيرة

شهد الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس هيئة ميناء الفجيرة، فعاليات اليوم التحضيري للدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة، الذي ينظمه ميناء الفجيرة على مدار يومين في فندق نوفوتيل الفجيرة.

وحضر الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي جانباً من فعاليات اليوم التحضيري للمنتدى الذي ينطلق رسمياً اليوم الأربعاء، حيث شهد اليوم الأول عدداً من الفعاليات والجلسات وورش العمل.

وألقى هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط ((أوبك))، كلمة توقع خلالها ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ15 % ليصل إلى 116 مليون برميل يومياً على مدى العقدين المقبلين، وهو ما يزيد بمقدار 6 ملايين برميل يومياً عما توقعته أوبك قبل 12 شهراً.

واستعرض الغيص ملخصاً لأحدث تقارير المنظمة لآفاق النفط العالمية 2023، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة الأولية من نحو 291 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في عام 2022 إلى ما يقرب من 359 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في عام 2045، أي بزيادة قدرها 68.3 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً، أو 23 % خلال مدة التوقعات. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو تدريجياً من المعدلات القصيرة الأجل المرتفعة نسبياً إلى زيادات أكثر تواضعاً على المدى الطويل، وذلك تماشياً مع اعتدال النمو السكاني والاقتصادي.

وأضاف أمين عام منظمة ((أوبك)): يبلغ إجمالي متطلبات الاستثمار في قطاع النفط حتى عام 2045 نحو 14 تريليون دولار، أو نحو 610 مليارات دولار في المتوسط سنوياً، ومن المهم أن يتم تحقيق ذلك لأنه مفيد للمنتجين والمستهلكين على السواء.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة وحضور أكثر من 300 من القادة، وكبار المسؤولين، والمديرين التنفيذين في كبريات شركات الطاقة والمعنيين من حول العالم، فيما تتضمن الفعاليات 20 جلسة وورشة عمل متخصصة في قطاع الطاقة.

وينصب تركيز المنتدى هذا العام على استكشاف تأثير سياسات أمن الطاقة على أسواق الطاقة الدولية في شرق السويس (من الشرق الأوسط إلى آسيا)، بالنظر إلى أهمية ضمان الوصول الآمن لإمدادات الطاقة، وعدد من الموضوعات والقضايا والآراء المرتبطة بمستقبل قطاع الطاقة حول العالم.