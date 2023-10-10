شيفرون تعلق تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط



قالت شركة شيفرون الثلاثاء إنها أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وإنها ستورده من خلال خط بديل يمر بالأردن.

يأتي قرار وقف الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط مع احتدام القتال بين إسرائيل والمسلحين في غزة.

وقال متحدث باسم شيفرون "بعد تعليمات وزارة الطاقة بوقف الإنتاج في منصة تمار وفي ظل الوضع الأمني في جنوب إسرائيل، أعيد توجيه جميع الصادرات إلى مصر عبر خط أنابيب فجر" الذي يربط الأردن بمصر.

يمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو عشرة كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.

ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق لوياثان الذي تديره شركة شيفرون.

وقال مصدران في الصناعة إن شيفرون قررت تحويل الغاز بسبب مخاوف أمنية نتيجة الصراع العسكري.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان إن شيفرون طلبت تصدير الغاز عبر خط أنابيب بديل يربط لوياثان بالأردن ومصر، معروف باسم خط الغاز العربي.

وعلَقت إسرائيل أمس الاثنين الإنتاج في حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي بعد ثلاثة أيام من اندلاع العنف عشية هجوم مفاجئ شنته حماس على إسرائيل.

وفي إطار منفصل، قالت مصادر في صناعة الطاقة إن كمية الغاز المصدرة من حقل لوياثان العملاق إلى مصر تقلصت قليلا مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية لكنها ما زالت قريبة من الحصة المقررة.

وأضافت المصادر أن لوياثان صدر كميات أكبر إلى مصر من تلك الواردة في اتفاقات البيع لعدة أسابيع.

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