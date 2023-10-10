مسؤولو «إس آند بي» لـ«البيان»: رفع توقعات نمو اقتصاد دبي إلى 3.26 % في 2023

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية (إس آند بي) توقعاتها لنمو اقتصاد دبي خلال العام 2023 من 3% خلال شهر مايو الماضي إلى 3.26%، كما تتوقع الوكالة نمو اقتصاد الإمارة 2.39% خلال العام 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن الموقف المالي لإمارة دبي قوي جداً مما يزيد من احتمالية توجهها إلى مزيد من تخفيض ديونها في المستقبل، مدفوعة بأداء القطاع العقاري القوي وأداء القطاع السياحي، وخطط الإدراجات لأصولها (شركاتها) في أسواق المال.

توقعات إيجابية

وتفصيلاً، وقال تريفور كولينان، مدير ـ التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي لدى ((إس آند بي)) في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) على هامش مؤتمر عقدته الوكالة أمس في مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان ((المؤتمر السنوي للمالية الإسلامية 2023))، نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.26% خلال العام الجاري، مرتفعاً عن توقعاتنا في مايو الماضي والتي كانت عند 3.0%، كما نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 2.93% خلال العام 2024.

وأضاف كولينان إن التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارة تأتي مدفوعة بالزخم القوي الذي تشهده قطاعات السياحة والعقارات والتجارة والخدمات المالية والضيافة، مشيراً إلى أن قوة القطاع العقاري في الإمارة مكنته من مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية (مثل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة)، إلى جانب التصنيفات الإيجابية التي أصدرناها في الأشهر الأخيرة للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في دبي مثل إعمار وداماك ومجموعة جيمس التعليمية.

موقف مالي قوي

وأفاد كولينان: ((من الممكن أن تتجه دبي إلى تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل استناداً إلى أن الأداء الاقتصادي للإمارة قوي جداً، ولديها موقف مالي قوي أيضاً كما تخطط الحكومة إلى مزيد من الإدراجات في أسواق المال، وبالتالي سيتوفر للإمارة المزيد من الموارد لتسديد الديون، ولذلك قد نرى في المستقبل اتجاهاً لمزيد من تخفيض الديون)).

وأضاف ((جميع الشروط الأساسية متوفرة للإمارة في حال اختارت تخفيض الديون، حيث إن عوائد الحكومة اليوم مرتفعة من المعاملات العقارية إلى جانب عوائد القطاع السياحي، وهو ما يدعم الموقف المالي للإمارة ويجعله قوياً، بالإضافة إلى خطط الإمارة لإدراج 10 شركات تملكها في أسواق المال كما أعلنت سابقاً، وبالتالي قد تستخدم عوائد الإدراج الجديدة في سداد الديون لو اختارت)).

مرونة القطاع العقاري

بدورها، قالت سابنا جاغتياني، مدير ومحلل رئيسي – تصنيفات الشركات في الوكالة، إن أداء القطاع العقاري في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري كان ((جيداً جداً)) ولا يزال يسجل نمواً، ونتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يكون هناك استقرار في الأسعار مع استمرار الطلب بشكل فعال، كما نتوقع أن يتمتع القطاع بالمرونة الكافية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، والتي لم يكن لها تأثير فعلي خلال الفترة السابقة.

وأضافت ((نلاحظ أن أداء الرهون العقارية ليس بمستوى وسرعة أداء معاملات الكاش، وهذا أمر داعم بشكل قوي للقطاع، وهناك الكثير من التغيرات التي نشهدها اليوم في المنطقة ولا سيما مع قدوم الكثير من المستثمرين العالمين، ولذلك نتوقع أن يستمر الزخم بشكل إيجابي.

وقالت: ((اليوم نرى الطلب بشكل رئيسي من الهند وروسيا وأوروبا مستمر بشكل قوي، وعدد المستثمرين اليوم من أوروبا كبير، وفي الواقع أن المستثمرين في بريطانيا في قائمة أكبر خمسة مستثمرين في القطاع العقاري في الإمارة خلال العام الجاري، إلى جانب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والذين لديهم حصة كبيرة من الاستثمارات)).

10 % نمو التمويل الإسلامي

إلى ذلك، قال د. محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، ((إذا نظرنا إلى صناعة التمويل الإسلامي والتي تشمل (البنوك الإسلامية – الصكوك - الصناديق - شركات التكافل) نلاحظ أن قيمتها وصلت إلى 3 تريليونات دولار في 2022 عالمياً بمعدل نمو بلغ 10% ونتوقع أن مستويات النمو والزخم ستستمر خلال العام الجاري، مدعومة بالفرص الموجودة في المنطقة، ولا سيما مستويات النمو السريعة في السعودية، ومستويات النمو في الإمارات خلال النصف الأول والتي تجاوزت مستويات ما شهدناه العام الماضي مدفوعاً بالنمو الكبير في الاقتصاد غير النفطي)).

وأضاف: هناك زخم في ما يتعلق بسوق الصكوك، حيث شهدت الإمارات العديد من إصدارات الصكوك بالعملة المحلية خلال الفترة الماضية، وهذه الخطوة تهدف إلى تعميق أسواق المال في الدولة، وتسعى إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على هذه الخطوة، ونتوقع أن تزيد هذه الإصدارات في المستقبل.

ونوه دمق إلى أن دبي اليوم لديها واحد من أكبر البنوك الإسلامية، مثل بنك دبي الإسلامي، إلى جانب ناسداك دبي والذي شهد عدداً من إدراجات الصكوك المهمة خلال الفترة الماضية، وملاحظ استمرار هذا النمو بشكل جيد.