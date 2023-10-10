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2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

10/10/2023 7:24:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 700.6 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 604.03 ملايين درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.92 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 60.23 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 16.41 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18.24 مليون درهم، وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 114.19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة الراس، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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