2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 700.6 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 604.03 ملايين درهم.
جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.92 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 60.23 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 16.41 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18.24 مليون درهم، وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 114.19 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة الراس، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
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