العملات الرقمية تسجل خسائر جماعية

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت العملات الرقمية خسائر جماعية، وقادت ((بيتكوين)) الهبوط الكبير في السوق بشكل عام. وتراجع سعر ((بيتكوين)) خلال تعاملات أمس بنسبة 1.1 % إلى 27.626 ألف دولار.
وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 539 مليار دولار، في حين ارتفع حجم التداولات على ((بيتكوين)) إلى 12.07 مليار دولار. وعلى مدار الأيام السبعة الأخيرة، أضافت ((بيتكوين)) نحو 0.18 % إلى قيمتها. كذلك تراجع سعر عملة ((إيثيريوم)) بنسبة 2.98 % إلى 1585.03 دولاراً. وهبط سعر عملة ((بينانس كوين)) بنسبة 2.50 % ليسجل 206 دولارات.
وانخفض سعر عملة ((كاردانو)) بنسبة 2.53 % ليبلغ 0.2514 دولار، وهبط سعر عملة ((ريبل)) بنسبة 3.69 % ليسجل 0.4993 دولار، وتراجع سعر عملة ((دوغكوين)) بنسبة
3.02 % ليصل إلى 0.058970 دولار.
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