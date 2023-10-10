العملات الرقمية تسجل خسائر جماعية

سجلت العملات الرقمية خسائر جماعية، وقادت ((بيتكوين)) الهبوط الكبير في السوق بشكل عام. وتراجع سعر ((بيتكوين)) خلال تعاملات أمس بنسبة 1.1 % إلى 27.626 ألف دولار.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 539 مليار دولار، في حين ارتفع حجم التداولات على ((بيتكوين)) إلى 12.07 مليار دولار. وعلى مدار الأيام السبعة الأخيرة، أضافت ((بيتكوين)) نحو 0.18 % إلى قيمتها. كذلك تراجع سعر عملة ((إيثيريوم)) بنسبة 2.98 % إلى 1585.03 دولاراً. وهبط سعر عملة ((بينانس كوين)) بنسبة 2.50 % ليسجل 206 دولارات.

وانخفض سعر عملة ((كاردانو)) بنسبة 2.53 % ليبلغ 0.2514 دولار، وهبط سعر عملة ((ريبل)) بنسبة 3.69 % ليسجل 0.4993 دولار، وتراجع سعر عملة ((دوغكوين)) بنسبة

3.02 % ليصل إلى 0.058970 دولار.