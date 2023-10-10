كندا تستحوذ على نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بالنصف الأول

تصدرت كندا الدول المصدرة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال النصف الأول 2023، حيث استحوذت على 49.9 % من إجمالي التدفقات بما يعادل 10.2 مليارات درهم، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وحلت الولايات المتحدة ثانياً بـ2 مليار درهم، تلتها لاتفيا 1.3 مليار، والهند رابعة بـ 1.1 مليار، والمملكة المتحدة خامسة بمليار درهم. واستحوذت الولايات المتحدة على النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ136 مشروعاً بما يشكل 15.4 % من إجمالي المشاريع المسجلة.