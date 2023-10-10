5 أسهم تستحوذ على 70.4 % من سيولة «سوق دبي»

استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 70.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 510.56 ملايين درهم، مع تركزها بشكل رئيسي في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة، وهي أسهم ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني))، و((الخليج للملاحة)) و((العربية للطيران)) و((دبي الإسلامي))، وبسيولة تجاوزت 359.7 مليون درهم في جلسة أمس.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4051.12 نقطة، أمس، متراجعاً 0.12 %، وتصدر ((تكافل الإمارات)) و((أرامكس)) ارتفاعات 18 سهماً في السوق، وارتفعا 3.3 و3.3 %. وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، وبسيولة ناهزت 176.7 مليون درهم، ومرتفعاً 2.55 %، عند 7.64 دراهم.

كما ارتفعت أسهم ((وطنية إنترناشيونال)) 3.27 %، و((الفردوس القابضة)) 2.7 %، و((إعمار للتطوير)) 1.45 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24.4 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 180.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 156.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9613.83 نقطة، منخفضاً بـ0.17 %.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 8 %، و((أم القيوين للاستثمارات العامة)) 7.5 %، و((مجموعة أرام)) 5 %، و((بالمز الرياضية)) 3.2 %، و((أسمنت الفجيرة)) 3 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 217.3 مليون درهم، وتلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بـ 117.4 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) 77.4 مليون درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 902.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و510.6 ملايين درهم في سوق دبي.